Parkbegrenzung als Vorschlag

Weniger Teilnehmer als beim Auftakt waren zum zweiten öffentlichen Verkehrsworkshop Waldhof-Mitte und Speckweg ins Kulturhaus gekommen. Dennoch gab es ein Lob von Moderator Christoph Hupfer, Professor für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der Hochschule Karlsruhe – für „die konstruktive Atmosphäre“.

Während es beim ersten von insgesamt drei Workshops noch um die Feststellung der Problembereiche gegangen war, nämlich dass die Bereiche Waldhof-Mitte und Speckweg tagsüber vor allem durch Mitarbeiter der Firma Daimler-Benz sowie Kunden der anliegenden Lokale und Geschäfte zugeparkt sind, wurden beim jetzigen zweiten Treffen an den fünf Gruppentischen Lösungsansätze zu Schwerpunktthemen wie Parken (vor allem am Speckweg, in Kreuzungsbereichen und bei den Werkseinfahrten von Daimler-Benz) sowie Rad-und Schulwege und Barrierefreiheit entwickelt, vorgestellt und diskutiert.

Vorgeschlagen zur Verbesserung der Situation am Speckweg wurde von der Gruppe um ihren Sprecher, den Bezirksbeirat Thomas Steitz (Mannheimer Liste) ein auf zwei Stunden begrenztes Parken in markierten Bereichen von Montag bis Freitag 6 bis 18 Uhr vom Kreisel bis zur Alten Frankfurter Straße. Für Anwohner soll es demnach freies Parken geben.

Weitere Ideen sind ein Parkverbot zwischen Speckweg 71 und Wetzlarer Winkel, eine bewusste Entschleunigung des Speckwegs durch Verengung mit versetzten Parkplätzen und Regelung „rechts vor links“ sowie verstärkte Kontrollen durch den Ordnungsdienst.

Abschluss am 7. Mai

Kritisiert von der Gruppe um Sprecher Thomas Steitz wurde, dass bei den Seniorenheimen keine Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter und Besucher geschaffen worden seien und dass es Lokale und Geschäfte am Speckweg ohne ausreichend Parkplätze gebe. Vorgeschlagen wurde ein Parkhaus für Benz-Mitarbeiter beim Werkstor an der Karl-Feuerstein-Straße, in dem auch Stellplätze für Anwohner zur Miete angeboten werden sollten, sowie ein Quartier-Parkhaus für Anwohner zwischen Marburger- und Wiesbadener Straße.

Für eine Entzerrung der angespannten Verkehrs- und Parksituation im Einmündungsbereich Speckweg/Kleiner Anfang schlug die Gruppe um ihren Sprecher, den Bürger Jörg Meißburger, eine Einbahnregelung in Richtung Zäher Wille und zurück über die Straße Große Ausdauer vor. Zudem solle es im Bereich Kleiner Anfang/Zäher Wille auf einer Seite Anwohner-Parken geben – zwei Stunden mit Parkscheibe auf eingezeichneten Flächen.

Zum Taunusplatz erklärte der Sprecher der damit beschäftigten Gruppe Roman Nitsch (Caritas): „Die Parkplätze dort können nicht ersatzlos entfallen, die Planung muss überarbeitet werden.“ Es würden Zeit-Parkplätze für Besucher und Gäste gebraucht sowie Anwohner-Parkplätze. Da der Taunusplatz im Übrigen frei bleiben soll von Kraftfahrzeugen, sei eine Anbindung der Park & Ride-Parkplätze der Bahn erforderlich durch eine Verbindung vom Wendehammer zu den Bahn-Parkplätzen an der Carl-Reuther-Straße, deren Anzahl außerdem erhöht werden müsse.

Vorschläge gab es auch zur Verbesserung des „hochgefährlichen Radwegs“ an der Alten Frankfurter Straße, der zur Sicherheit auf die gegenüberliegende Seite am Bürgerzentrum hinter die Parkplätze zum Gehweg verlagert werden sollte. Auf der Straßenseite gegenüber sollten Anwohner-Parkplätze ausgewiesen werden. Ideen wurden auch genannt zur Verbesserung der Sicherheit auf dem Schulweg für die Schüler der Friedrich-Ebert-Schule durch abwechselnde Parkverbote auf der Wiesbadener Straße, Kurzzeitparken vor der Grundschule, eine Ampel in Höhe der Schule und eine Verkehrsinsel auf dem Speckweg.

Zum Ergebnis des Workshops erklärte Projektleiterin Petra Kaiser vom Fachbereich Stadtplanung/Verkehrsplanung, sie sei „positiv überrascht und beeindruckt von den Vorschlägen, die definitiv alle sinnvoll“ seien. Alle Themen seien angesprochen worden, die man auch als Verwaltung auf dem Schirm habe. Beim abschließenden Workshop am 7. Mai werden die Maßnahmenergebnisse präsentiert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019