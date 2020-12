Parken bald möglich

Die MVV Energie AG erneuert Wasserhausanschlüsse in der Friedrichstraße in Neckarau. Bis Anfang Januar 2021, so das Unternehmen, werde ein einheitliches Straßenbild wieder hergestellt. Ende Februar sollen alle Arbeiten, die auch im Auftrag der Stadt durchgeführt werden, enden. Die MVV nutzt die Bauarbeiten und erneuert ältere Wasserhausanschlüsse. Am 21. und 22. Dezember wird dazu die Asphalt-Schicht auf einer Länge von rund 120 Metern bis zur Hausnummer 44/46 eingezogen, „so dass alle Grundstückseinfahrten der Friedrichstraße wieder mit Asphalt befestigt sind“, verspricht die MVV: „Es bleiben nur die Flächen frei, in denen noch Tiefbauarbeiten durchgeführt werden, so dass die Parkplätze bis auf einige wenige wieder nutzbar sind.“ Von Weihnachten bis 10. Januar 2021 ruhen die Bauarbeiten. Ab 11. Januar 2021 wird im Auftrag der Stadt die Bord-Rinnenzeile der geraden Hausnummern erneuert. Für diese Arbeiten sind rund vier Wochen eingeplant. Anschließend wird die komplette Friedrichstraße asphaltiert. Infos gibt es unter Tel. 0621/290-1865, kontakt@mvv.de. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020