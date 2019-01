Parken bleibt ein Problem

Es ist zwar Zufall, passt aber dennoch ganz gut: Zumindest teilweise fällt ein vom Bezirksbeirat Waldhof und der Mannheimer Liste seit langem geforderter Verkehrsworkshop der Stadt Mannheim in die Zeit, in der die Obere Riedstraße umgebaut wird. Die Auftaktveranstaltung steht kurz bevor: Für Donnerstag, 7. Februar, 19 bis 21 Uhr, sind alle Bürger des Speckweggebiets und aus dem Bereich Waldhof-Mitte eingeladen. Am 14. März folgt ein Arbeitsworkshop, für den 7. Mai ist die Abschlussveranstaltung mit Präsentation geplant. „Aufgrund der bestehenden Verkehrs- und Parkprobleme im Stadtteil Waldhof im Bereich des Speckweggebietes wurde von der Stadt Mannheim eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Daran anschließend soll im Rahmen eines Verkehrsworkshops gemeinsam mit Bürgern sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung über die Themen rund um das Parken diskutiert und Lösungen entwickelt werden“, teilt die Verwaltung mit. Moderiert werden die drei Termine von Christoph Hupfer, Professor für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der Hochschule Karlsruhe. Um Anmeldung wird gebeten unter der E-Mail-Adresse 61.aufgrabungen@mannheim.de oder bei Petra Vier, telefonisch unter 0621/29 373 13. bhr

