Parkplätze fallen weg

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV erneuert ab sofort in der Speyerer Straße ein 400 Meter langes Teilstück der Wasserleitung, wie MVV-Sprecherin Christiane Goldberg mitteilt. Dazu müsse die Straße im Kreuzungsbereich der Steubenstraße in Fahrtrichtung Neckarauer Übergang bis Ende Dezember gesperrt werden, sodass ein Großteil der Parkplätze entfallen würden.

Falls es der Bauablauf erfordere, so Goldberg, müssten die beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren im Kreuzungsbereich zur Speyerer Straße in Höhe der Markuskirche zeitweise auf eine Spur verengt werden. „Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der örtlichen Verkehrsbehörde sowie der RNV und werden voraussichtlich bis Ende Dezember abgeschlossen sein“, versichert Goldberg: „Die MVV bittet um Verständnis für diese Arbeiten.“

Für Fragen und Anregungen sei das Unternehmen per Mail an kontakt@mvv.de jederzeit für interessierte Bürger erreichbar. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018