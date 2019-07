Party für Schüler aus 35 Ländern

Die Leiter der Schulen: Andreas Baudisch (l., Grundschule) und Harald Leber (Werkrealschule). © Engler

Ein buntes Treiben, bei dem das Lachen der Kinder herauszuhören war, wies schon von Weitem auf das Schulfest in der Humboldt-Schule hin. Alle zwei Jahre feiert man dort gemeinsam ein Schulfest. „Die gute Zusammenarbeit zwischen den Grund- und Werkrealschule klappt, das muss man unbedingt erwähnen, hervorragend“, führten die Schulleiter der Grundschule, Andreas Baudisch, und der Werkrealschule, Harald Leber, aus.

Gemeinsam feiert man an der Humboldt-Schule aber erst seit 2007 – zum 100-Jährigen Jubiläum. Vorher, im Jahre 2005, gab es den Testlauf für das große gemeinsame Fest. In der Schule werden Kinder aus 35 Nationen unterrichtet wobei in drei Klassen der Grundschule wie auch in Siebten Klassen der Werkrealschule Kinder inklusiv beschult werden.

Auf den Schulhof lockten auch die Düfte des Buffets, auf dem viele Speisen aus den Herkunftsländern – zumindest der Eltern – standen, die hungrigen Gäste an. Die Spielfelder mit den Geschicklichkeitsspielen, die bei den Kinder der „Computergeneration“ immer noch gut ankommen, waren ständig belegt. Das Buffet und die Getränke luden die Gäste auf den bestuhlten vorderen Teil des Schulhofes ein.

In der Sporthalle trat die Schulband Die Power Kids auf, die über das Maus Projekt und dem Sponsoring des Lions Club Mannheim von Mitglieder der Popakademie unterstützt werden. Die „Neckarstadt Kids“ der Grundschule bekamen auf dem Schulfest ihren Siegerpokal von dem Rennen, das bereits am 28. Juni stattgefunden hat, überreicht.

Beide Schulleiter dankten allen Helfern, egal ob aus der Elternschaft, der Schule oder wer auch immer sich einbrachte, ohne die so ein Fest nicht auszurichten sei. Nach dem Aufräumen genossen die Schulleiter mit den Helfern in Ruhe ihren gut gekühlten „Hopfen Tee“, den sie sicherlich alle verdient haben. eng

