Patt bei Abstimmung über Schafweide-Pläne

Vor allem die Wohnbebauung an der Schafweide sorgte für kritische Diskussionen bei der Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-Ost. Auf der einen Seite brauche die Stadt die Wohnungen dringend, auf der anderen Seite solle nicht alles zugepflastert werden, hieß es. Am Ende stimmten vier Bezirksbeiräte dafür und vier dagegen, zwei enthielten sich. Schlussendlich entscheidet der Gemeinderat.

Doch worum geht es? Bevor die Räte diskutierten, stellte Jochen Tölk von der Stadtplanung zunächst die Beschlussvorlage vor: Erst war das städtische Grundstück an der Schafweide für das neue Technische Rathaus im Gespräch. 2015 wurde beschlossen, dass jenes ins Glückstein-Quartier kommt und das Grundstück Schafweide für Wohnungsbau genutzt werden soll. Im nördlichen Teil der ungenutzten Freifläche soll entlang der Straße Schafweide und der Friedrich-Ebert-Straße eine Blockrandbebauung entstehen. Die fünf Stockwerke hält Tölk aus lärmschutztechnischen Gründen für erforderlich. Zwischen Wohnbebauung und SWR-Studio soll eine öffentliche Grünfläche unter Einbeziehung der heutigen Parkplätze und Erhalt von drei Bäumen entstehen. Dazu kommt eine Tiefgarage.

Bauliches Leitbild der Stadt Bis zu fünfgeschossige Wohnbebauung entlang der Schafweide im Norden und entlang der Friedrich- Ebert-Straße im Osten sind geplant. Die Gestaltung von Bebauung und Freiräumen dahinter ist offen. Westlich des geplanten SWR-Studios soll auf den Parkplätzen der Straße Hermann-Heimerich-Ufer eine öffentliche Grün- und Platzfläche entstehen. Die Stellplätze sollen in zwei Tiefgaragen untergebracht werden. Für die Tiefgarage des SWR-Studios (50 Pkw- und 20 Fahrradstellplätze) ist eine teilweise Unterbauung des Platzes möglich. Zwischen SWR-Gebäude und der Wohnbebauung ist eine gemeinsame Zufahrt von der Ebert-Straße aus vorgesehen. Die Ausfahrt erfolgt in die Straße Hermann-Heimerich-Ufer. Die Stadt schlägt vor, auf der Südseite der Straße Schafweide die Baumstandorte zu verschieben und den Straßenraum umzugestalten. Geplant sind zudem eine Begrünung von Dach und Tiefgarage. aph

Zwei Varianten

Weiter ist geplant, das Hermann-Heimrich-Ufer auszubauen. Es würden bis auf 15 Parkplätze alle anderen wegfallen. Für den Umbau gibt es zwei Varianten. Erstens: mit Erhalt der Bäume am bisherigen Standort oder zweitens: unter Verschiebung der Bäume in Richtung Fahrbahn. „Nach Variante eins gibt es auf der Südseite der Schafweide eine Grünfläche, die keine nennenswerte Aufenthaltsqualität hat“, erklärt Tölk. Mit Variante zwei würden dagegen nicht nur Rad- und Gehweg großzügiger ausgebaut, es gebe auch ein größeres Baugrundstück und damit ein höheres Bauvolumen. Die Neubebauung auf der nördlichen Teilfläche soll durch einen privaten Investor erfolgen. „Das Grundstück soll nicht zum Höchstpreis veräußert werden, sondern zum Verkehrswert“, betonte Tölk. Vorgaben seien unter anderem: mindestens 30 Prozent der entstehenden Wohnungen als preisgünstige Mietwohnungen auszuzeichnen, eine zweigruppige Kindertageseinrichtung zu integrieren, Dach und Tiefgarage zu begrünen, Eigentums- und Wohnformen sowie Architektur- und Gestaltungsqualität zu mischen. Danach hatten die Bezirksbeiräte das Wort: Hans Georg Dech (SPD) befürwortete die Beschlussvorlage, bedauerte aber mit Blick auf den großen Zuzug, dass an der Schafweide statt ursprünglich geplanter 200 nur 120 bis 140 Wohneinheiten entstehen.