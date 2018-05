Per Lastenvelo durch den Lanzpark

Anzeige

Der Lindenhof ziehe viele junge Familien an, berichtete Flammann. Viele Berufstätige aus dem Stadtteil würden pendeln. „Diese Menschen wollen wir mit einem frischen Format erreichen, das sowohl das Interesse der Leute ernst nimmt als auch die Freizeitbedürfnisse der Familie beachtet“, so Flammann. Auch das Rahmenprogramm bot Abwechslung, wie einen Stand an dem Craft-Biere einer kleinen Brauerei aus Bad Dürkheim und Cocktails angeboten wurden.

Die Firma „Raceroom“ aus der Walzmühle in Ludwigshafen hatte drei Fahrsimulatoren aufgebaut, in denen versierte Autofahrer um Rundenrekorde auf dem Hockenheimring fuhren. Daneben informierten der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die Lindenhöfer Initiative für Fahrradfahrer und Fußgänger LIFF über Verkehrsprobleme auf dem Lindenhof.

Vorbereitung auf den Schulweg

Kinder standen ebenfalls im Mittelpunkt: Die Jungendverkehrsschule bot Mitmachtheater für künftige ABC-Schützen, um Kinder auf den Schulweg vorzubereiten. Polizeihauptkommissarin Tanja Ambacher meinte: „Kinder können viel mehr, als Eltern manchmal denken. Sie lernen auch schnell Neues.“

Außerdem gab es in der Lanzkapelle Workshops über moderne Transportmöglichkeiten, Carsharing oder Möglichkeiten der Warenzustellung. „Es kann ja nicht sein, dass in Zukunft alle Zusteller nebeneinander in die Stadt fahren und Pakete einzeln zustellen. Da gibt es heute bereits intelligentere Lösungen“, so der geschäftsführende Gesellschafter eines Unternehmens, das Lösungen für moderne Intralogistik erarbeitet. „Eigentlich gibt es für fast alle Probleme bereits Lösungen, die diskutiert sind. Wir wollen die Dinge anpacken und umsetzten. Dazu diente dieses Fest“, zieht Flammann ein positives Fazit. has

