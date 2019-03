Peru erkunden bei Suppe und Musik

Landestypische Speisen sind nicht nur ein Ausdruck kultureller Identität, sondern können dazu beitragen, Grenzen zu überwinden und Gemeinschaft zu stiften. Zum traditionellen Peru-Sonntag der katholischen Bonifatius-Gemeinde in der Neckarstadt-Ost kam wieder Franziskaner-Pater José Surita Melendrez aus der peruanischen Großstadt Cusco zu Besuch, um einen Sondergottesdienst in der Bonifatiuskirche zu feiern. Danach schloss sich ein peruanisches Mittagessen im Gemeindesaal mit Vortrag, Tanz und Volksmusik an.

Kleiner Sprachkurs: Reis mit Schweinefleisch trägt im südamerikanischen Andenland den Namen Arroz con chancho. Gemüsesuppe mit Hackfleisch nennt man dort Sopa de porotos con verdura. Verteilt an die Besucher wurde die Suppe nach peruanischem Rezept von zwei Gemeindehelferinnen aus einem silbernen Kochtopf. Die Gemeinde Sankt Bonifatius führt einen ehrenamtlichen Peru-Kreis. Die Kollekte und der Erlös aus dem Verkauf der peruanischen Speisen sowie eines Textilstands gehen an das Sozialwerk der Partnergemeinde Cristo Pobre in Cusco.

Weiterer Behandlungszweig

Auf der Bühne stimmte die Combo Punchay Andino, deren Musiker in Frankfurt und Mainz leben, folkloristische Lieder in spanischer Sprache an. Später hielt Gastprediger José Surita Melendrez einen Vortrag über die Geografie seines Heimatlandes Peru mit statistischen Zahlen zur Bevölkerung und über das fortschrittliche medizinische Behandlungszentrum Consultorio Medico Cristo Pobre in der 350 000 Einwohner zählenden Stadt Cusco. Neben den beiden Behandlungszweigen Allgemeinmedizin und Odontologie, also Mund- und Zahnmedizin, sei in der sozialen Einrichtung neuerdings das Feld Psychologie hinzugekommen. In Peru gebe es zwar einige Privatkliniken, die seien jedoch äußerst teuer.

95,5 Prozent Katholiken

Überwiegend Menschen mit christlichem Glauben leben im Andenland Peru – vor allem Katholiken. Sie machen 95,5 Prozent der Bevölkerung aus. „Es gibt Menschen islamischen Glaubens in Peru, aber nur sehr wenige“, dolmetschte Moderatorin Tanja Heidemann den faktenreichen Vortrag von Pater Melendrez. Im Norden grenzt Peru an das Nachbarland Ecuador, im Süden an Chile.

Unweit der Stadt Cusco, nahe des Flusses Rio Urubamba, liegt die weltberühmte Inka-Ruinenstadt Machu Picchu. „In unserer katholischen Pfarrgemeinde Cristo Pobre gehen wir nicht nur geistlichen Lehren nach, sondern unterstützen auch die Armen am Rande der Gesellschaft, die sich etwa keine Krankenversicherung leisten können“, schilderte José Surita Melendrez Probleme aus seinem Heimatland.

Im Rahmen ihrer Arbeit wollen die dortigen Ärzte und Mitarbeiter die Bevölkerung über eine gesunde Lebensführung aufklären, um grassierende Volkskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck zu bekämpfen. „Damit die Menschen möglichst lange gesund bleiben und ihrer Arbeit nachgehen können“, erläuterte Melendrez.

Darüber hinaus zeigte er einige Fotos von medizinischen Instrumenten und Geräten, die im Gesundheitszentrum Consultorio Medico Cristo Pobre zum Einsatz kommen. Nicht wenige Doktoren arbeiten ehrenamtlich für dieses Medizinzentrum, das sich zum Teil aus Spenden finanziert. Zum Schluss führte das Weinheimer Tanzduo Angela Rodriguez und Marcel Rogge den nordperuanischen Tanzstil „Marinera“ auf der Bühne vor.

