Pfalzplatz wird zur Genussmeile

Anzeige

Schwitzen in der Küche

„Wir wollen den Lindenhof zu einem Ort machen, wo Lebensqualität und Genuss zuhause sind – ohne Attitüde und völlig entspannt“, betonte der Organisator. „Es ist ein sehr schönes Ambiente. Das sucht seinesgleichen und macht wirklich Spaß, vor allem, weil wir das in dieser tollen Kooperation auf die Beine stellen“, zeigte sich Florian Haas vom Restaurant Hans Walter in der Meerfeldstraße begeistert über die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen der kochenden Zunft.

„Trotz der schon tropischen Verhältnisse läuft es gut“, spielte er auf die warmen Temperaturen an, die ihm und seinen Küchenkollegen hinter dem heißen Ofen am Nachmittag zu schaffen machten.

„Was anderes als Steaks“

Der große Andrang an Besuchern sorgte hin und wieder für lange Schlangen vor den Ständen, während die Küchenteams auf engem Raum unter Hochdruck das Essen zubereiteten. „Sehr lecker“, war man sich an den Tischen einig. Jens Knörzer, der „gerade um die Ecke wohnt“, mag den Raclette-Käse am Stand von Sabine Clormann. Dort durften die dreijährige Isabel und ihr zwei Jahre älterer Bruder Jeremias den Käse sogar selbst abstreichen. „Die Kinder futtern sich durch“, meinten lachend ihre Eltern.

Andrea und Henrik Junglas aus Neckarau gefiel das „kleine und gemütliche Fest, weil es nicht so kommerziell ist und hier mal was anderes angeboten wird als immer nur Wurst und Steaks.“ Raphaela Carrera und Manuel Malcherowitz, das Leitungsteam des Jugendtreffs am Pfalzplatz, informierten nicht nur über ihre Angebote und den Ende vergangenen Jahres gegründeten Förderverein, sondern sie luden die kleinen Gäste außerdem zum Basteln von bunten Blumentöpfen ein.

Die Besucher genossen das sommerliche Ambiente, das die Band „PercuBaMa“ aus Neckarau mit heißen Samba-Rhythmen zusätzlich anheizte. „Es gefällt uns so gut, dass wir nächstes Jahr direkt wieder kommen wollen“, sagten Monika und Rosa Goldbach, die sogar aus Ludwigshafen und Worms angereist waren.

Am Stand der Mannheimer Stadtevents informierten die Studenten Viktor Baumann und Roman Kaiser über das von Jens Flammann initiierte Spendenprojekt: Jeder Gast hatte die Möglichkeit 50 Cent zu spenden, damit die Genussmeile weitergehen kann. Insgesamt kamen dadurch 290 Euro zusammen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018