Pfingstbergschule verkörpert den „Blues“

Anzeige

Blues vom Pfingstberg – was vor sechs Jahren mit der Idee des Sozialpädagogen Werner Aust für eine Konzertreihe an der Pfingstbergschule begann, ist mittlerweile eine große Nummer. Vor Kurzem wurde die neue „Pfingstberg Blues“-Platte in der Schule vorgestellt. Heute Abend (20 Uhr, Pfingstbergschule) findet in der „Red House“ genannten Mensa – in Anlehnung an die roten Fenster und den gleichnamigen Jimmy-Hendrix-Song – das Auftaktkonzert zu insgesamt drei Veranstaltungen statt.

Austs Antrieb für die „Pfingstberg-Blues“-Konzerte: „Die Schüler durch Musik zu stärken und die Schule in den Stadtteil hinein zu öffnen und zu einem Ort der Kultur zu machen“. Inzwischen sei das „Red House“ eine der ersten Adressen für den Blues in Mannheim, freut sich Aust heute. Bei jährlich drei Konzerten erlebten jeweils 100 bis 150 Besucher aus Rheinau und darüber hinaus hier immer wieder magische Momente. Die Pfälzer Blueslegende Timo Gross hat die Atmosphäre des „Red House“ nun in seinem mitreißenden Album „Pfingstberg Blues“ eingefangen.

Fast alle Musiker und Bands – die vor allem aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland, der Schweiz und den USA kommen, und im Laufe der sechs Jahre im „Red House“ aufgetreten sind – steuerten einen Titel bei.