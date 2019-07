Pflegeheim im neuen Gewand

Die CDU-Rheinau/Pfingstberg stellt sich für die nächsten fünf Jahre neu auf. Sie nominiert die erfahrenen Bezirksbeiräte Stefanie Hagemann und Wolfgang Göck (Bilder) für den neuen Bezirksbeirat Rheinau.

„Ich freue mich, dass wir das Glück haben, zwei so erfahrene und engagierte Rheinauer Bürger für den neuen Bezirksbeirat nominieren zu können“, freut sich der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Rheinau/Pfingstberg, Christoph Hambusch.

„Ich habe in der ablaufenden Legislaturperiode als Bezirksbeirat in Rheinau viele Projekte begleiten dürfen – auf diese Arbeit bin ich stolz und froh, wieder die Möglichkeit zu haben, in diesem wichtigen Gremien mitarbeiten zu dürfen. Für mich hat die zügige Umgestaltung des Marktplatzes absoluten Vorrang. In fünf Jahren muss das Projekt abgeschlossen sein! Hier darf es keine Verzögerungen geben. Auch für das alte Relaishaus muss unverzüglich eine Lösung gefunden werden – ich bin von den bisherigen Bemühungen der Stadt enttäuscht. Als Bezirksbeirat werde ich nachdrücklich auf eine für die Rheinauer Bürger akzeptable Klärung hinwirken“, bemerkt der für einen Sitz im Bezirksbeirat vorgeschlagene Wolfgang Göck.

Die wieder für den Bezirksbeirat nominierte Stefanie Hagemann erklärt: „Die Schulpolitik ist mein zentrales Thema. Hier kann ich meine Erfahrungen auch aus meiner Arbeit an der Konrad-Duden-Schule effektiv einbringen. Ich freue mich auf diese Herausforderung.“

Karlsplatz-Umbau vorantreiben

„Mit dieser Entscheidung wollen wir uns breit aufstellen: Herr Göck und Frau Hagemann als Bezirksbeiräte und ich als Ortsvorsitzender“, so Hambusch. Er wolle in der neuen Legislaturperiode die Rheinauer Themen politisch als Ortsvorsitzender angehen. Als ein zentrales Thema betrachte er die zügige Umgestaltung des Karlsplatzes. Insbesondere den Umbau des Karlsplatzes wolle er politisch begleiten, weil von der Verkehrsführung „eine erhebliche Gefahr“ ausgehe. In diesem Punkt gelte es, zusammen mit der RNV und der Stadtverwaltung ein für die Rheinauer Bürger tragfähiges Konzept zu finden, das in fünf Jahren auch umgesetzt sein müsse. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren beiden Bezirksbeiräten. Zusammen können wir sehr viel für die Rheinau bewegen“, so Hambusch. mai (Bilder: CDU)