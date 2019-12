Pizza und Politik in der Schule

Die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) besuchte vor kurzem die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH). Ein Klassenzimmer wurde während der Mittagspause anhand von Familienpizzas zur Kantine umgewandelt, so dass die Klassensprecher und Schulsprecher der Klassen zehn bis 13 im lockeren Rahmen eine Stunde lang Fragen an die Politikerin richten konnten. Die Gesprächsreihe hatte bereits an mehreren Schulen stattgefunden und war von den Schülern gut angenommen worden.

Elke Zimmer erklärte zu Beginn der Runde den Teilnehmern, wie ihre Aufgabe im Landtag aussieht, dass sie unter anderem für Bildung und Inklusion zuständig ist. „Das politische Engagement bei Jugendlichen war in den letzten Jahren gering. Dann kam Fridays for Future, und nun gehen die jungen Leute auf die Straße und demonstrieren, vor allem junge Mädchen, das finde ich ganz wichtig“, sagte Zimmer.

Die IGMH gehört zu den Schulen, die die Demonstrationen unterstützt. „Einen Schulausschluss muss niemand fürchten, ein Bußgeld finde ich absurd“, sagte Schulleiter Rainer Bade, der nach eigenen Worten selbst oft in seiner Jugend auf Demos gewesen war. „Man muss das Thema Klimaschutz in den Unterricht holen.“ Diesem Vorschlag schlossen sich die Schüler an. Auch einen Blick auf die Geschichte der Grünen warf Zimmer: „In der Zeit der Aufrüstung vereinten die Grünen Friedensprozess, Umweltschutz und Frauenbewegung, das war in keiner anderen Partei vorhanden.“ Vieles sei damals neu gewesen, Joschka Fischer trug Turnschuhe im Bundestag, einige der Damen strickten. Das Thema G8 und G9 kam auf den Tisch, die IGMH ist eine G9-Schule, man macht nach der 13. Klasse Abi. „Wenn G8 gut organisiert ist, funktioniert es. Es ist nur oft schlecht organisiert, mit dem Ziel, die Leute so früh wie möglich auf den Arbeitsmarkt zu werfen.“ Auch das Freiwillige Soziale Jahr zur Pflicht zu machen, lehnt Zimmer ab.

Da die IGMH Botschafterschule für das Europäische Parlament ist, ging Zimmer auf das Thema Europa ein. Alle Parteien seien übergreifend für den europäischen Gedanken – bis auf eine, die AfD. Diese habe sich als Euro-kritische Partei gegründet, dafür habe es wirtschaftliche Gründe gegeben. „Von dieser Einstellung hat sich die Partei weg entwickelt. Jetzt ist sie ausgrenzend und rassistisch. Wer heute noch dabei ist, weiß das“, sagte Elke Zimmer. Die Zusammenarbeit im Landtag gestalte sich schwierig, es gebe keinen Gesprächsfaden zwischen den Abgeordneten der AfD und den anderen Parteien. Es dürfe der AfD nicht gelingen, die Demokratie mit demokratischen Mitteln lahmzulegen, warnte sie. Kge

