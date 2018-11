Plädoyer für Liebe und Vergebung

Die evangelische pfingstliche Freikirche Volksmission Mannheim lädt für Mittwoch, 21. November, 19.30 Uhr zu einer Vortragsveranstaltung im Bürgersaal, Freiberger Ring 6, ein. Zu Gast ist Michael Stahl. Er spricht zum Thema ,„Innere Sicherheit in einer unsicheren Welt“. Michael Stahl ist Kampfsportler, ehemaliger VIP-Bodyguard und Vorstand von International Protactics Federation. Seit 25 Jahren unterrichtet er als Fachlehrer für Selbstverteidigung, lehrt über Gewaltprävention, ist Motivationstrainer und Autor. In seinem Vortrag geht der Referent auch auf seine Erlebnisse seit seiner Kindheit ein. Er kann sich mit den Ausgegrenzten, Gemobbten, Menschen ohne Zuhause, den Belächelten identifizieren. Stahl sagt: Es gibt nur eines, was uns allen hilft, um voranzugehen: vergeben, sich aussöhnen. Und das kann seiner Ansicht nach nur durch Liebe geschehen. dir

