Pläne zur Riedspitze unter der Lupe

Wie lässt sich das Altrheinufer bei Sandhofen aufwerten, wie die Riedspitze attraktiver machen? Über diese Frage sprachen vor einem knappen Jahr dort angesiedelte Vereine wie der WSV und Anwohner mit SPD-Stadträten. Jetzt möchten die Sozialdemokraten das Thema erneut aufgreifen – bei einem Vor-Ort-Termin am Donnerstag, 12. September, 17 Uhr (Treffpunkt: Riedspitze vor dem Wassersportverein). Es gebe nun „erste Pläne der Stadt zur Aufwertung“, schreibt die SPD in einer Mitteilung. Grünflächen, Bäume und Sitzmöglichkeiten sollten dafür sorgen, „dass die Riedspitze ein lebenswerter Aufenthaltsort wird“.

Im Winter wolle die Stadtverwaltung mit der Aufwertung beginnen, so die SPD – entsprechende Planungen werde sie am kommenden Donnerstag vorstellen und außerdem auf die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung eingehen. Die SPD bittet um Anmeldung unter der Rufnummer 0621/293-20 91 (Geschäftsstelle) oder per E-Mail an spd@mannheim.de. bhr

