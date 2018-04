Plätze für Kinder verzweifelt gesucht

Anzeige

Seit 1. August 2013 haben alle Kinder ab dem ersten Geburtstag Anspruch auf einen öffentlichen geförderten Betreuungsplatz. Die Realität sieht jedoch für viele Familien im Lindenhof anders aus. Durch die kommende Verlegung des St. Josef-Kindergartens von der Bellenstraße in den Almenhof und die zusätzlichen Wohneinheiten im Glücksstein Quartier könnte die Betreuung von Kindern noch schwieriger werden.

Aus diesem Grund hatte Stadträtin Heidrun Kämper (SPD), unterstützt durch die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof, zum Bürgerdialog eingeladen. Das Interesse der Eltern, die nach einer Betreuungsmöglichkeit suchen, war groß, die Sitzplätze in der Lanzkapelle reichten kaum aus. Mütter und Väter schilderten die Misere: jahrelanges Warten, ermüdende Prozesse, teure Privatplätze. Hinzu kommt, dass ein Übergang von einer Betreuungsform zur nächsten (Krippe – Kindergarten – Hort) für viele Kinder innerhalb des Stadtteils nicht machbar ist. Auch die Planbarkeit der Arbeitssituation sei ohne verlässlichen Betreuungsplatz nicht möglich. Und das widerspreche ganz klar dem proklamierten Grundsatz von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, erklärten die Väter Steffen Hamann und Martin Gruschka auf dem Podium. Auch die Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten sei für Elternteile, die beide arbeiten müssen, nicht zeitgemäß hieß es. Als wenig hilfreich wird zudem das 2013 eingerichtete städtische Meldesystem Meki zur Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen empfunden.

27 neue Gruppen sollen entstehen

Die Kinder aber vor Arbeitsbeginn in einen anderen Stadtteil zu bringen, ist für einige Eltern zeitlich unmöglich. Deutlich wird, dass sich die Eltern von den Behörden alleingelassen fühlen. Dazu erklärte Stadträtin Kämper, die Kommune habe viele Aufgaben, denen sie gerecht werden müsse. Außerdem investiere die Stadt in den nächsten Jahren rund 30 Millionen Euro in Kinderbetreuungsplätze: 2020/2021 sollen stadtweit 21 neue Krippengruppen und mehr als 27 neue Kindergartengruppen entstehen. Auch sollen andere Einrichtungen saniert werden.