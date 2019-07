Politik und Stadt vor Ort

Zu einem Bürgergespräch vor Ort lädt SPD-Stadtrat Thorsten Riehle für Mittwoch, 31. Juli, um 18 Uhr in den Rheinauer Süden ein. Um die Themen Sicherheit und Ordnung soll es bei dem Treffen gehen. Insbesondere das Gebiet um die Rohrhofer Straße liegt dabei im Fokus der neuen vor Ort Tour. Riehle hat zudem Vertreter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung und der Polizei eingeladen. Treffpunkt ist an der Rohrhofer Straße Ecke Halmhuber Straße.

Schnelle Umsetzung gefordert

„Die Weiterführung des Termins soll zum einen zeigen, was die Verwaltung in den vergangenen Monaten umsetzen konnte, aber auch verdeutlichen, wo die Probleme in der Umsetzung weiterer Vorhaben liegen“, so Riehle zu der Zielsetzung des vor Ort Termins.

Vor gut zwei Jahren war er schon einmal in dem Gebiet unterwegs, damals hatten mehrere Autos in der Straße gebrannt und die Menschen verunsichert. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019