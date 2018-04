Politiker hoffen auf einen Investor

Anzeige

Es war ein Anziehungspunkt für viele Ausflügler: das Hofgut Kirschgartshausen. Viele nutzten den Biergarten, die Fremdenzimmer, genossen das großstadtnahe Idyll mitten im Grünen. Diese Zeiten sind lange vorbei – seit rund zehn Jahren. Und ebenso lange sehen die Bürger dieses nördlichsten Mannheimer Zipfels und des nahen Sandhofens dem Verfall des einst so stattlichen Gebäudes zu – je nach Naturell verärgert oder aber resigniert.

Vielleicht hat der Ärger bald ein Ende – und in die historischen Gebäude zieht wieder Leben ein. Das Land Baden-Württemberg prüfe die Ausschreibung der in seinem Besitz befindlichen Gebäude, teilte der Mannheimer Bundestagsabgeordnete und CDU-Stadtrat Nikolas Löbel jetzt mit. Das habe Landwirtschaftsminister Peter Hauk ihm gegenüber erklärt.

Hauk habe ihm mitgeteilt, „dass mit einer solchen Ausschreibung das für die Liegenschaft geeignetste und wirtschaftlichste Nutzungskonzept ermittelt werden könnte“, so Löbel. Das sei ein wichtiger Schritt zu einer Wiederbelebung von Kirschgartshausen, „nachdem der zuständige Landesbetrieb Vermögen und Bau in den vergangenen Jahren mit mehreren Anläufen gescheitert war, die Gebäude wieder in eine nachhaltige Nutzung zu bringen“. Es hätten laut Hauk „immer wieder Gespräche mit potenziellen Pächtern oder auch Käufern stattgefunden. Im Ergebnis konnte bisher jedoch keine akzeptable Lösung gefunden werden.“