Politiker verärgert

Für die Neckarauer SPD und ihre Bezirksbeiräte sind noch viele Fragen zu dem Kundenparkplatz, der auf der Grün- und Freifläche am Neckarauer Rheingoldplatz gebaut werden soll, ungeklärt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hatte zugestimmt, dass der Parkplatz – entsprechend einer Planskizze der Firma Diringer & Scheidel ein Parkplatz – dort entstehen soll. Dies war Bedingung einer Biomarkt-Kette, die in den leerstehenden Gewerberäumen des Rheingoldcenters eine Filiale eröffnen will.

Die SPD bemängelt nun, dass eine dem Bezirksbeirat angekündigte Vorlage nicht erstellt wurde. „Es ist für uns bedauerlich, wenn politische Entscheidungen dieser Tragweite überwiegend auf mündlichen Informationen basieren, die hinterher jeder für sich individuell interpretieren kann“, kritisiert Mathias Kohler, Sprecher der SPD-Bezirksbeiräte. „Interessierte Bürger finden zu dieser städtebaulichen Maßnahme keine Informationen im Bürgerinformationssystem der Stadt.“

Fragenkatalog formuliert

Die SPD Neckarau hatte, so teilt die Partei mit, Oberbürgermeister Peter Kurz sowie Baubürgermeister Lothar Quast gebeten, die Bevölkerung über die geplanten Baumaßnahmen zu informieren. Dies sei leider bisher noch nicht geschehen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte der Bezirksbeirat einen Fragenkatalog formuliert und geht nun davon aus, dass dieser beantwortet wird, bevor die Bagger anrollen.