Politischer Frühschoppen

Christoph Hambusch, CDU-Gemeinderatskandidat für Rheinau lädt für Sonntag, 24. März, um 11.30 Uhr im Restaurant Krautwickel in der Mallaustraße 111 zum „Politischen Frühschoppen“ ein.

Zunächst will er sich, so Hambusch, den Rheinauer Bürgern in „lockerer Runde“ vorstellen und ihnen berichten, was er als Stadtrat für den Stadtbezirk Rheinau erreichen und wofür er sich einsetzen will: „Ich möchte mit den Besuchern gerne ins Gespräch kommen, mit ihnen Themen aus dem Wahlprogramm besprechen sowie Wünsche und Anregungen aufnehmen.“

Auch CDU-Stadtrat Claudius Kranz hat seine Teilnahme an der Veranstaltung angekündigt. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019