Polka im Garten

Das Team vom Seniorenzentrum Waldhof hatte für die Bewohner des Heims eine Überraschung organisiert. Das Duo Silberlocke, Hans Harald Hartnagel und Rolf Wind, musizierte bei strahlendem Sonnenschein im Garten mit ausreichendem Abstand zu den Senioren. Das einstündige Freiluftkonzert sollte von fehlenden Kontakten zu den Angehörigen ablenken.

Bekannte Lieder

Rolf Wind eröffnete das Konzert mit der Europahymne „Freude schöner Götterfunken“, die er auf der Trompete schmetterte. So lockte er die Besucher an die Fenster, die das Zimmer wegen Corona nicht verlassen wollten. Hans Harald Hartnagel moderierte das Programm, das passend mit der „Gartenzwergpolka“ startete. Es folgten bekannte Lieder wie der „Schneewalzer“ oder „Ja so en gude Palzwoi“. Melodien, die sofort von allen Zuhörern mitgesungen wurden. Großes Gelächter gab es als Alltagsbegleiter Jörg Pasedach im Kostüm erschien.

Die Musiker wurden nach dem Konzert mit je einer Flasche Wein belohnt. Hartnagel tritt gerne als „der singende Hesse“ in Seniorenheimen und bei Benefizveranstaltungen in der Region auf. Zu diesem Auftritt auf dem Waldhof begleitete ihn der ehemalige Musikerkollege von der Band „Tellstar“, Ralf Wind. Hartnagel spielte Gitarre und Wind Trompete sowie Akkordeon. schi

