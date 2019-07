Predigtreihe beginnt

Am Sonntag, 4. August, beginnt die Predigtreihe in der evangelischen Gemeinde Vogelstang. Sie ist inspiriert von der Jahreslosung 2019 „Suche Frieden und jage ihm nach“ und findet während der Schulferien immer sonntags um 10 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum mit dem Titel „…dass der Mandelzweig wieder blüht…“ statt.

Zum Start am 4. August spricht die frühere Landesynodalpräsidentin Margit Fleckenstein über „Ich sehe einen erwachenden Zweig“. Am 11. August thematisiert Prädikantin und Kirchenmusikerin Ilse Gember „Das höchste Geschenk: Frieden“. Prädikantin Doris Größle predigt am 18. August über „Friede sei mit euch“. „Frieden mit der Mitschöpfung“ heißt es am 1. September mit Prädikantin Elke Niebergall-Roth und ihren Söhnen Sebastian und Daniel. Die Reihe endet am 8. September mit Lehrvikar Simon Layer zum Thema „Freude, dass der Mandelzweig wieder blüht“.

Die Jahreslosung ist ein Vers aus der Bibel und gilt vielen Christen als Leitwort für das Jahr. Die Losung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen für jedes Jahr drei Jahre im Voraus ausgewählt. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.07.2019