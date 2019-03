Premiere für neuen Kindergarten

Die Freizeitschule am Neckarauer Waldweg 145 lädt zu einem Festwochenende samt Eröffnung des neuen Kindergartens und einer Vernissage der Malkurse ein.

Am Samstag, 30. März, werden um 14 Uhr offiziell die neuen Kindergartenräume für den zweigruppigen freien Waldorfkindergarten in der Freizeitschule eingeweiht. Es wird bis 16.30 Uhr ein buntes Festprogramm für Klein und Groß geboten, zu dem viele Besucher herzlich willkommen sind.

Am Sonntag, 31. März, wird das Festwochenende fortgesetzt mit einer Vernissage aus dem künstlerischen Kursbereich der Freizeitschule. 30 Schüler aus den Malkursen von Heike Wiggers zeigen in den Räumen der Freizeitschule ihre Werke aus den letzen drei Semestern. Die festliche Eröffnung der Ausstellung beginnt um 11 Uhr.

100 Jahre Waldorfpädagogik

In diesem Zusammenhang soll auch das 100-jährige Bestehen der Waldorfpädagogik gewürdigt werden. Im Jahre 1919 wurde in Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet.

Heute gibt es weltweit über 1000 Waldorfschulen und fast doppelt so viele Waldorfkindertagesstätten. 1975 wurde die Freizeitschule in Neckarau gegründet. Gedacht zunächst als Ort, an dem Kinder am Nachmittag waldorfpädagogische Angebote wahrnehmen können, wuchs sie bald zu einem freien anthroposophischen Bildungszentrum für Groß und Klein heran.

Kulturelle Ereignisse

Zu den ersten Kinderangeboten gesellten sich Seminare für Eltern mit und ohne Kinder hinzu sowie künstlerische Angebote für Erwachsene und kulturelle Ereignisse wie Theateraufführungen, Konzerte und Kunst-Vernissagen. Die Hortbetreuung in der Freizeitschule begann 1992 und ist mittlerweile zu einer sechsgruppigen Einrichtung mit 120 Kindern gewachsen. 2013 beschloss das Leitungsteam der Freizeitschule, auch noch einen freien Waldorfkindergarten zu gründen. mai

