Premiere in der Seilerei

Anzeige

Einen mitreißenden Querschnitt durch die 80er Jahre versprechen Markus Beisel und das Ensemble des Rhein-Neckar-Theaters (Angelstraße 33/Alte Seilerei 4) mit ihrer neuen „Radio-Gaga 80er Show“. In der Ankündigung der neuen Revue heißt es: „Seit 10 Jahren ist das Team der Radiosendung ’Radio Gaga’ erfolgreich im Geschäft. Die Moderatoren Michaela (Anja Rüger) und Roland (Michael Hanreich) präsentieren einen bunten Strauß aus Schlager und Comedy, während der Haustechniker Joe (Markus Beisel) den gesamten Radiosender auf diesen neumodischen Computerquatsch umstellt . . .“ Die Premiere des Stücks, das die Kritikerin dieser Zeitung als einen großen „Spaß mit Musik der Neuen Deutschen Welle“ wertete, findet heute, Freitag, 23. März, um 20 Uhr, statt. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag, 24. März, sowie am Samstag, 7., und Sonntag, 8. April. lang

Info: Spielplan und Tickets unter rhein-neckar-theater.de