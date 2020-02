Prinzessinnen ehren den „Angeklagten“

Mehrere Formen der Laudatio gebe es, verkündete Alexander Fleck, Träger der Silbernen Prinzessinnenspange vom vergangenen Jahr. Die „laudatio funebris“, auch als Leichenrede bezeichnet und die „laudatio iudicialis“, eine mündliche oder schriftliche Erklärung zugunsten des Angeklagten, die dessen Charakter und Verdienste ins rechte Licht setzen soll. Nun sollte der Jurist den diesjährigen Träger der Spange vorstellen, und wie nicht anders zu erwarten, entschied er sich für die lobende Laudatio. Sie war auf den „Angeklagten“ Walter McDavid gemünzt. Die Auswahl der zu Ehrenden treffen indes die ehemaligen Stadtprinzessinnen der Narrengilde „Die Pilwe“. Damit zeichnen sie Persönlichkeiten, die sich sowohl um die Mannheimer Fasnacht verdient machen als auch sozial und für das gedeihliche Zusammenleben in der Stadt engagieren.

Diesmal fiel ihre Wahl auf Walter McDavid (57), seines Zeichens Leiter der Bürgerservices in Neckarau, Lindenhof sowie Neuostheim/Neuhermsheim. Eigentlich nicht überraschend. Im Oktober 2013 übernahm er die Leitung der Dienstelle und ist inzwischen gerngesehener Gast beim Bezirksbeirat, Vereinen und Gesellschaften. Nicht selten begleitet den Vater von zwei erwachsenen Töchtern seine Frau. Und da er sich nach eigenem Bekunden die Bürgernähe auf die Fahnen geschrieben hat, hilft er, wo es ihm möglich ist. Zum Beispiel dem Heimatverein, dem er die Räumlichkeiten seiner Dienststelle, des Neckarauer Rathauses, für Veranstaltungen zur Verfügung stellt. Längst ist er Ehrensenator bei der „Pilwe“ und Ehrenmitglied der Lindenhöfer „GroKaGeli“.

Und auch die Prinzessinnen schätzen es, dass er ihnen den Wappensaal für die feierliche Verleihung der Silbernen Spange überlässt. Dicht gedrängt stehen die Gäste, Vertreter der örtlichen Wirtschaft, Vereine, Bloomäuler und natürlich der Mannheimer Fasnacht, vorneweg das Prinzenpaar Naro I. und Maren-Michelle I. Und auch die Politik ist mit dem Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (SPD) sowie den Stadträten Alexander Fleck und Marianne Seitz beide (CDU) vertreten. Begrüßt werden sie in der „Prinzessinnen-Hochburg“ von Lore Herbert, die sich auch über den Chor der „Mannemer Weiber“ freut. Die Sängerinnen bereichern musikalisch die Verleihungsfeier. Die ehemalige Prinzessin Lore erinnert auch daran, dass McDavid unter anderem auch seinen Mitarbeitern in der Behörde, aber auch zum Beispiel den Mitgliedern der Pilwe Yoga-Übungen anbietet. Für den Geehrten hat sie eine Flasche Wein und für das Prinzenpaar Geldgeschenke für deren soziale Engagements dabei. Übrigens war es nicht der allererste Besuch des Prinzen im Neckarauer Rathaus, hier habe er vor 17 Jahren geheiratet – und zwar eine Neckarauerin. Und als er sein Motto vorträgt – mit der Gesangseinlage „Volare“ gewürzt – stimmt die Gesellschaft lauthals mit ein. Es wird mit einem dreifachen donnernden „Ahoi“ quittiert. Genauso wie das Motto der Prinzessin Maren-Michelle, die verkündet: „Es ist unser letzter offizieller Tag, aber auch das Jahr danach werdet ihr uns nicht so schnell los.“

Walter McDavid bleibt freilich noch länger im Amt und wie die Neckarauer hoffen, bei ihnen. Und so stimmen sie Beifall klatschend zu, als Alexander Fleck zum Schluss seiner Laudatio sagt: „Noch ganz gut in Schuss ist für sein Alter, McDavid unser Walter.“

