Priorität: Versorgung in Wohnortortnähe

Mit einem Sommerfest feierte das St. Anna-Haus des Caritasverbandes Mannheim in Rheinau-Casterfeld sein 40-jähriges Bestehen. Eröffnet wurde das Fest mit einem Zeltgottesdienst. Trotz Extrem-Temperaturen von über 40 Grad konnte Pfarrer Theo Hipp dabei zahlreiche Gäste begrüßen. Der Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt von Tobias Breitner.

Im Anschluss erinnerte Roman Nitsch vom Caritas-Vorstand an die Geschichte des Hauses. Die Jubiläumszahl sei nicht bezogen auf die Einrichtung mit Namen St. Anna des katholischen Fürsorgevereins in der Adlerstraße, deren 100-jähriges Bestehen sie vor vier Jahren hätten feiern können. Im Laufe der Jahre wurde die Einrichtung der Fürsorge zu einem Zufluchtsort für ledige Mütter mit Kind in der Luisenstraße im Albert-Stehlin-Haus in Neckarau.

„Eine Lücke geschlossen“

1966 übernahm der Caritasverband die Einrichtung und errichtete den Neubau in Casterfeld. In den 70er-Jahren ging der Bedarf an dieser Art Einrichtung rapide zurück, weil die Pille auf den Markt gekommen war. Gleichzeitig ergab sich ein neuer Bedarf mit Blick auf die Lebensbedingungen psychisch kranker Menschen – außerhalb einer Klinik – für Wohnen, Arbeit und Freizeit.

„Am 2. Juli 1979 wurde das St. Anna-Haus als Heimstatt psychisch kranker Menschen eingeweiht und genau das feiern wir heute“, sagte Nitsch. Das Haus sei mit vielen anderen Einrichtungen in Mannheim und Umgebung verbunden. „Denn die Aufgaben können wir nur gemeinsam bewältigen“, erklärte Nitsch. Ein wichtiger Partner sei das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Von dort komme auch die heutige Leiterin des St. Anna-Hauses, Sandra Haas. Franz Pfeiffer, der frühere Direktor des Caritasverbandes, hatte den Umbau des St. Anna-Hauses initiiert und die Wohnsituation verbessert. Seitdem gibt es hier nur noch Einzelzimmer. Mit dem benachbarten Franz-Pfeiffer-Haus für pflegebedürftige, psychisch kranke Menschen wurde 2011 eine Lücke geschlossen. Damit können die Menschen im Pflegfall weiter vor Ort bleiben. Pfeifer ist durch das Kuratorium mit dem St. Anna-Haus verbunden, und beide Häuser durch einengemeinsam genutzten Kunstraum.

„So eine Einrichtung muss in der Gemeinde eingebunden sein, braucht Akzeptanz, das ist hier gut gelungen“, so Nitsch. Vieles sei im Umbruch, das Bundesteilhabegesetz stelle die Arbeit mit psychisch Kranken auf eine neue Basis. Der Caritasverband habe sich den Herausforderungen gestellt und das St. Anna-Haus auf die Zukunft vorbereitet: Geld wurde in die Sanierung des Daches gesteckt, es gab eine neue Heizung, neue Leitungen, neue Fenster und einen neuen Anstrich.

Bedarf liegt weiter vor

Dass Nitsch sich um den Bedarf des St. Anna-Hauses keine Sorgen machen müsse, erläuterte der Direktor des ZI, Andreas Meyer-Lindenberg, in seinem Festvortrag. Die Zahl der psychisch kranken Menschen werde gleich bleiben, sich durch den demographischen Wandel um altersbedingte psychische Erkrankungen eher noch erhöhen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, wie wichtig die wohnortnahe Versorgung der erkrankten Menschen ist. Vorteil in Mannheim sei auch die gute Verbindung zwischen den verschiedenen Einrichtungen, wie zwischen dem ZI und dem St. Anna-Haus sowie die gute Zusammenarbeit.

Mit Blick auf die Historie des Hauses erklärte der ZI-Direktor: „Es kommt in der Psychologie viel auf Beziehung an, dass man sich gut verträgt.“ Deshalb betrachte er auch „die 40 Jahre St. Anna-Haus- und ZI-Teilhabe als Erfolgsgeschichte an“.

