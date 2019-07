Am Samstag, 13. Juli, ist es so weit: Dann steigt das 13. Stadtteilfest unter den Dehof-Arkaden in Neuhermsheim. Die Organisatoren, Volker Schwab, Heike Becker und Heiko Striehl, können dank zahlreicher Sponsoren wieder ein vielfältiges Programm für die ganze Familie anbieten. Um 14.30 Uhr wird das Bühnenprogramm auf dem RNF-Truck eröffnet. Nach Auftritten von jungen Talenten aus den Kinderhäusern, der Schule und der DJK St. Pius, der „Lödies“ von den Löwenjägern aus Käfertal und der Jo-Dance Academy (mit Hip-Hop Weltmeisterin Joanna Ami) erfreuen ab 17.30 Uhr die „Secret Three” mit Coversongs der 1980er Jahre. Ab 19.30 Uhr sorgt die Band Shebeen mit Andrea Josten und Mr. Soul Shave Randle für Partystimmung.

Blick in Rettungswagen

An den Ständen der Vereine und Einrichtungen gibt es Leckereien. Außerdem lockt ein Mitmachprogramm, das vom Gestalten von Jutebeuteln über Hüpfburg, tierische Luftballonmodellagen, Dosenwerfen (VR Bank), Blumen pflanzen (BS Haus & Garten), Kistenrutschen (DLRG) bis hin zum Kinderschminken (DJK St. Pius) und Frisieren (mein.Friseur.de) reicht. Darüber hinaus bietet die Jugend der Johanniter Einblick in einen Rettungswagen. Außerdem stellt sich die Bürgerinitiative Jugendtreff Neuhermsheim vor. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019