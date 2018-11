Pumpe für Niederbrückl-Platz

Am morgigen Samstag wird um 12 Uhr am Niederbrücklplatz die neue Schwengelpumpe übergeben, die Bezirksbeirat Bernhard Boll und der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld gespendet hatten. Die Pumpe war in mehrtägiger Arbeit am Niederbrücklplatz in die Grünfläche gebohrt worden. Seit vielen Jahren setzt sich die Lokale Agenda 21 Neckarau für die Gestaltung des Platzes ein. Im Fokus steht dabei eine naturnahe Gestaltung mit heimischer Flora und Fauna. Viele Nachbarn und Kleingärtner unterstützen das Vorhaben ebenso wie der SPD-Ortsverein, der in jedem Frühjahr den Müll am Niederbrückl-Platz beseitigt. Altstadträtin Karin Steffan und ihr Team der Lokalen Agenda, die die renaturierten Fläche pflegen, mussten das Wasser bisher mühevoll heranschaffen. Daraus entstand die Idee, eine Schwengelpumpe anzuschaffen. Morgen wird der SPD-Ortsverein dem Verein Lokale Agenda die Schwengelpumpe bei einem kleinen Festakt offiziell überreichen. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018