Putzaktion startet im März

Ab sofort können sich Teilnehmer zur 16. Mannheimer Reinigungswoche anmelden. Unter dem Motto „Putz’ Deine Stadt raus 2019!“ geht es am Samstag, 23. März, in allen Stadtteilen los. In den vergangenen Jahren hatten sich stets tausende Bürger an der Aktion des städtischen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft beteiligt. Anmeldungen sind ab sofort unter der Rufnummer 0621/293-7004 oder im Internet (www.mannheim.de/rausputzen) möglich.

„Machen sie alle mit und engagieren Sie sich für Sauberkeit, Umweltschutz und Abfallvermeidung in Mannheim“, fordert Bürgermeisterin Felicitas Kubala dazu auf, an der Aktion teilzunehmen. Dabei sind nicht nur Bürger aller Altersklassen, sondern auch Schulen, Kindergärten und Vereine eingeladen, mit anzupacken. Die Abfallwirtschaft stellt Abfallsäcke, Greifzangen und Handschuhe kostenlos zur Verfügung. Die gesammelten Abfälle werden anschließend von den Mitarbeitern abgeholt und fachgerecht entsorgt.

„Die Teilnehmer helfen mit, dass Mannheim sauberer wird und erhöhen dadurch den Wohlfühlfaktor in ihrer Stadt. Nebenbei können sie wieder viele attraktive Preise gewinnen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Traditionell ist die Reinigungswoche mit einem Wettbewerb für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendhäuser, Vereine und Stadtteile verbunden. Alle Gruppen, die sich an der Aktion beteiligen, können Sach- und Aktionspreise oder Preisgeld in Höhe von insgesamt 4600 Euro gewinnen.

Nach der Putzaktion steht übrigens eine gemeinsame Feier auf dem Plan: Die Stadt bedankt sich bei allen Mitwirkenden mit einer abwechslungsreichen Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 10. April, um 15 Uhr im Kraftwagenhof der Abfallwirtschaft Mannheim in der Käfertaler Straße. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019