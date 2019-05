PX de Dom lädt zu Krimi-Dinner

Nervenkitzel und Genuss verspricht das Krimi-Dinner „Pfusch mit Folgen“, das an den beiden Sonntagen 12. und 19. Mai im PX de Dom (Domstiftstraße) in Sandhofen auf dem Programm steht. Schauspielerisch zeigen dabei die Mitglieder des Männergesangvereins 1878 Sandhofen und Akteure der Jungen Gemeinde von St. Bartholomäus ihr Können auf der Bühne. Begleitet wird die spannende Aufführung von verschiedenen Gaumenfreuden: Auf der Speisekarte steht ein Drei-Gänge-Menü – dabei kommt beispielsweise das Tatort Steak á la Capone oder ein Henkerragout auf die Teller. Passende Getränke werden den Besuchern ebenfalls angeboten. Der Eintritt zum Abend kostet – inklusive Dinner – 24 Euro. Das Veranstaltungshaus öffnet an beiden Sonntagen um 17 Uhr, der Krimi startet jeweils um 18 Uhr. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019