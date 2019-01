Qualifiziert für die WM

Dennis Höllriegl (l.) und Eyüp Soylu sind einmal mehr an der Spitze. © Karate-Do

Souverän verteidigen konnten Dennis Höllriegl und Eyüp Soylu vom 1.Karate-Do Mannheim-Schönau ihren deutschen Meistertitel. Angetreten waren sie am Wochenende bei den Sambo-Meisterschaften in Marburg – Höllriegl in der Klasse bis 90 Kilo und Eyüp Soylu bei den Masters in der Klasse bis 100 Kilo (M5). Sie freuen sich nicht nur über die Goldmedaillen in ihren jeweiligen Klassen, sondern haben sich auch für internationale Wettbewerbe qualifiziert – Höllriegl für die Europa- und Weltmeisterschaften bei den Männern und Eyüp Soylu für die Weltmeisterschaften der Masters. Sambo ist eine Mischung aus Judo und Ringen. schi

