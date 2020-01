Querdenker der Verkehrspolizei

Rund 40 Personen lauschen im Casino des Capitols dem verbalen Schlagabtausch zwischen SPD-Stadtrat Thorsten Riehle und dem ehemaligen Leiter der Verkehrspolizei Mannheim-Heidelberg, Dieter Schäfer. Anlass der gemeinsamen T-Zeremonie ist das im November erschienene zweite Buch von Schäfer im Waldkirch-Verlag: „Der Verkehrspolizist – Heiter bis wolkige Episoden aus der Kurpfalz.“ Riehle moderiert provokant und bestens vorbereitet und Schäfer fasziniert mit Anekdoten aber auch bitteren Mahnungen aus dem Polizeialltag. Die Zuschauer schwanken zwischen hellem Lachen, nachdenklicher Zustimmung und blankem Entsetzen.

Ironisch zieht der Ex-Polizist Beschwerdebriefe durch den Kakao und geißelt mit kalter Vehemenz Drogen und Alkohol am Steuer. Der Mann mit dem Schnauzer und dem freundlichen Lächeln ist bekannt. So erhält er bundesweite Anerkennung, als er mit einem kleinen Team die Auto-Poser Szene in Mannheim aushebt. Er beeindruckt mit versiertem Wissen und ungewöhnlicher Kreativität bei der Lösung von Problemen. Der leidenschaftliche Ex-Polizist scheint zwei Lieblingsworte zu haben, die wohl auch seine Tugenden beschreiben: „Menschenfreundlichkeit“ und „Verhältnismäßigkeit“.

Neue Aktion geplant

„Die Verhältnismäßigkeit der Mittel bietet oft eine Bandbreite“ betont er, „man kann sich nicht immer am unteren Rand bewegen“, lächelt er verschmitzt, „manchmal muss man knapp an den oberen Rand gehen.“ Der Erfolg seiner Maßnahmen gibt ihm recht. „Es sind dicke Bretter zu bohren, davor darf man keine Angst haben“ mahnt er. Warum bei der Gefahrenabwehr nicht auch mal kreativ vorgehen?

Von Fahrverboten hält er wenig, von Fahrerziehung viel. Thorsten Riehle schätzt das an seinem Gast, „die besondere Art mit den Dingen umzugehen. Er löst Probleme, indem er vom Ziel ausgeht und sich fragt: Wie erreiche ich das?“

Eine neue Aktion des Querdenkers Schäfer ist bereits in Arbeit: „Die Smartphones müssen aus dem Verkehr heraus“, beschwört er das Publikum. „Wir müssen in die Köpfe der Eltern und Kinder hineinwirken, dass Handys und Smartphones nichts im Straßenverkehr zu suchen haben. Das muss bildungspolitisch angegangen werden“, sagt der ehemalige Polizeidirektor. „Bis in die Vorschulen und in die Kitas hinein.“

Morde stark in der Öffentlichkeit

Schäfer hat einen Verein gegründet: „Hellwach mit 80 km/h“ und der Verein wird sich auch um ein Kinderbuch kümmern, dass die Gefahren der mobilen Telefone im Straßenverkehr kindgerecht aufbereiten soll.

Den Hintergrund für seine Sorge liefert sein Polizeialltag. Ein Unfall ist ein schwerer Einschnitt in das Leben eines Menschen. „Ein Verkehrstoter“, erklärt Schäfer „ist der traurige Anfang einer ganzen Kette von Betroffenen: vom Ersthelfer über die Polizei, die Rettungskräfte, die Feuerwehr, die Familie, die Ärzte bis hin zu Anwälten und Richtern.“

Schäfer bedauert, dass sich die Gesellschaft viel zu sehr für Kapitalverbrechen, für Mord und die Aufklärung von Morden interessiert. „Das liegt sicherlich auch an dem hohen Medieninteresse“, resümiert er nachdenklich. Er findet aber: „Die Gesellschaft muss willens sein, das Opfer eines Kapitalverbrechens gleichwertig zu stellen mit einem Verkehrsopfer.“ Er nennt harte, erschreckende Fakten: Laut Statistik gehe man von rund 300 Mordfällen pro Jahr aus, im Verhältnis zu rund 3000 Verkehrstoten dürfe hinterfragt werden, warum die Gesellschaft hier nicht mehr Prävention fordere. Leidenschaftlich plädiert er für die Stärkung der Verkehrspolizei: „Hier kann die Polizei glänzen – wir helfen und sind als Helfer anerkannt.“

Schäfer ist leidenschaftlich in seinem Beruf. „Wie ist er denn als Mensch?“, will der Stadtrat wissen. Dazu zeichnet er ein Bild über sich selbst: „Ich bin praktizierender Kurpfälzer, ich bin in Heidelberg geboren und arbeite in Mannheim.“ Von seinem Gastgeber auf einen Vergleich der beiden Städte gedrängt, überlegt Schäfer nicht lange: „Heidelberg ist natürlich das Gehirn der Region und Mannheim ... Mannheim ist das Herz der Kurpfalz.“ Was ihm einen spontanen Applaus der Mannheimer Zuhörer einbringt. Sein Vater arbeitete als Schosser und Feuerwehrmann. Schäfer nimmt an, dass er vom Vater das „Blaulichtsyndrom“ geerbt hat.

