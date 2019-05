Radeln für eine bessere Umwelt

Die beiden Freunde Leon Herrmann und Jan Kurrat haben sich Einiges vorgenommen. Die Gartenstädter wollen mit dem Fahrrad ins türkische Istanbul radeln. Vorgenommen haben sie sich 70 Kilometer am Tag.

Warum sie sich diesen Strapazen aussetzen, erklären sie schnell: „Wir fahren gerne Rad, sind abenteuerlustig und eifern einigen Vorbildern, die lange Strecken auch mit dem Rad schafften, nach.“

Beide verfolgen ein großes Ziel: Sie möchten die Organisation „One Earth – One Ocean“ unterstützen und nicht nur auf die Verschmutzung durch vor allem Plastikmüll aufmerksam machen, sondern auch Geld für die Organisation sammeln. Dabei geben sie sich nur zwei Monate Zeit. Spätestens am 31. Juli müssen sie wieder da sein, da am 1. August das Studium für Maschinenbau von Jan Kurrat beginnt. Seinem Partner Leon Herrmann bliebe, da er ab Oktober Umweltwissenschaften studiert, etwas länger Zeit.

Das Duo fährt bis Budapest auf dem Euro Velo Weg 13, der sie bis ans Schwarze Meer führt. In Budapest machen sie kurz Rast, um Kurrats Schwester Anne einen Besuch abzustatten. Von dort möchten die Zwei ihren Weg nach Istanbul fortsetzen.

3000 Kilometer zu Fuß

Angst haben die Gartenstädter nicht: Leon, der gerade im Mittleren Osten unterwegs war und den Jordanientrail (Weg umrundet Jordanien) hinter sich brachte, erklärte, dass die Bevölkerung auch in den Krisengebieten viel freundlicher sei als man denke. Auch die politischen Verhältnisse schrecken die Zwei nicht ab. Durch seine persönlichen Kontakte gebe es eine ganz andere Meinung von Land und Leuten. Leon Herrmann bewältigte beispielsweise ganz alleine 3000 Kilometer zu Fuß in Neuseeland – vom Norden bis in den Süden. Er brauchte mehr als drei Monate für die Strecke.

Um sich eine finanzielle Grundlage für ihre Reise zu schaffen, hatten beide in der letzen Zeit mehrere Jobs. Das verdiente Geld sparten sie für die Reise zusammen. Den Start für die Reise legten sie am Karlstern fest. Die Eltern der beiden Abenteurer fanden sich zum Winken für die große Reise ein: Martina und Matthias Herrmann erklärten, dass sie sich weniger Sorgen als bei der Reise ihres Sohnes Leon nach Jordanien machen. Auch Andrea und Jürgen Kurrat zeigten sich sehr optimistisch und ohne große Sorge.

Oma sichtlich nervös

Lediglich Dorothea Herrmann, die 84-jährige Oma von Leon, war sehr nervös. Sie klammerte sich bis zur Abfahrt an ihren Enkel und ließ seine Hand nicht los. Trotzdem erklärten Eltern und Oma, dass sie sehr stolz auf die jungen Menschen seien. Uwe Franken, der mit „season Ending Clean Up“ kürzlich auch den Altrhein von Müll befreit hat, kam ebenfalls an den Karlstern, um den beiden jungen Menschen alles Gute für ihre Reise mit Fahrrädern ohne viel Schnickschnack zu wünschen.

Im Gepäck haben die Zwei übrigens vor allem ihr Lieblingsessen Spaghetti mit Tomatensoße. Zur Übernachtung hat jeder für sich außerdem ein kleines Zelt, das, zusammengerollt auf dem Gepäckträger, kaum zu sehen war. Trotz allem strahlten die beiden Freunde ganz entspannt und zuversichtlich. Zum Abschied nehmen fanden sich am Karlstern auch Bruder Erik Kurrat und die beste Freundin beider, Stefanie Kwoczalla, ein. Der Bruder von Leon konnte nicht dabei sein, da er in Sydney arbeitet. Am Schluss des Gespräches war klar, dass Eltern und Oma das ganze Unternehmen auch mit einer kleinen Finanzspritze unterstützen.

Die Reiseroute können Interessierte im Internet verfolgen. Wenn auch nicht täglich, so will das Duo doch ab und zu berichten, wie und wo es sich befindet sind und wie es ihm geht.

Info: http://www.facebook.com/RadreiseIstanbul

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019