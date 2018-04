Radfahren für das Klima

Anzeige

In Brühl soll das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel stärker in den Fokus rücken. Daher beteiligt sich die Gemeinde an der Kampagne „Stadtradeln“ des europäischen Klimabündnisses. Diese findet zwischen dem 9. und 29. Juni deutschlandweit statt. Damit soll ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs geleistet werden. Ziel sei es, möglichst viele Fahrradkilometer in der eigenen Gemeinde zu sammeln und zu melden.

„Treten Sie 21 Tage lang für den Klimaschutz, Radverkehrsförderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale“, rufen Landrat Stefan Dallinger und Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck zur Teilnahme auf. Mitmachen kann jeder, der sich unter www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis bei der jeweiligen Kommune eingetragen hat. red

Info: Alle Infos unter www.stadtradeln.de