Rätselraten um den Kaisergarten

Irgendwie kommt das Projekt, den Kaisergarten, also die leer stehenden Räume der katholischen Kirche in der Neckarstadt-West wieder nutzbar zu machen, nicht in die Gänge. Während die städtische Entwicklungsgesellschaft auf Aussagen zur Finanzierung seitens der Kirche hofft, wartet diese auf Entscheidungen der Stadt. Doch der Reihe nach.

Hoher Sanierungsaufwand

In der letzten öffentlichen Bezirksbeiratssitzung im Bürgerhaus Neckarstadt-West hatte Achim Judt von der Steuerungsgruppe Lokale Stadtentwicklung (LOS) über zahlreiche Aktivitäten und Maßnahmen berichtet: Unter anderem über die geplante Umgestaltung der Dammstraße und des Neckarvorlandes mit Bolzplatz. Auch die Neugestaltung des Neumarktes, die Erweiterung vom Sportpark ALTER am Alten Messplatz sowie die Schaffung eines farblich markierten Überganges von der südlichen Platzhälfte zum Alten Messplatz stand auf der Agenda. Außerdem ging es um die Belebung der Mittelstraße in Kooperation mit der Handwerkskammer und die verstärkte Ausübung des Vorkaufsrechts im Sanierungsgebiets Neckarstadt-West durch Erwerb und Sanierung von Schrottimmobilien durch die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft. „Doch was ist mit dem Kaisergarten bei der katholischen Kirche?“, wollte SPD-Stadtrat Reinhold Götz wissen. Nur in einem Nebensatz sei angedeutet worden, dass es keine Ganztagsschule in der Neckarstadt-West gebe und die geplante Realisierung in der Humboldtschule noch eine Zeit dauere. „Was die Kinder mittags und nachmittags an Angeboten haben, ist deshalb von elementarer Bedeutung“, betonte Götz. Deshalb müsse man jetzt beim Kaisergarten bald mal einen Schritt weiter kommen, zumal ein hoher Sanierungsaufwand bestehe und erhebliche finanzielle Mittel erforderlich seien. „Vielleicht muss man den Druck auf die Katholische Kirche verstärken“, meinte Götz noch.

Judt – er ist auch Geschäftsführer der MWSP Entwicklungsgesellschaft – erwiderte, man habe sich noch mal mit der Kirche zusammengesetzt, um die Nebenkosten in einem erträglichen Rahmen zu halten. „Der Erbpachtzins erscheint zu hoch“, sagte er. Die Steuerungsgruppe stehe aber „Gewehr bei Fuß“ und auch der Architekt könne loslegen. „Was wir brauchen, sind entsprechende Finanzierungszusagen“, sagte Judt.

In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte CDU-Bezirksbeirat Christian Stalf: „Wir stehen hinter den Plänen, den Kaisergarten – die „Gute Stub“ der Neckarstadt-West – möglichst schnell wieder nutzbar zu machen. Er wäre eine große Bereicherung für unseren Stadtteil. Wir fordern die Stadt und alle beteiligten Akteure auf, die Gespräche mit der Kirche mit Nachdruck fortzuführen.“

Warten auf eine Entscheidung

Von kirchlicher Seite bezog man jetzt auf Anfrage der Zeitung Stellung: Die Katholische Kirche in Mannheim sei „sehr daran interessiert, im Stadtteil präsent zu bleiben“. Sicht- und wahrnehmbar sei sie unter anderem durch das Eltern-Kind-Zentrums St. Theresia, das Gemeindehaus mit der Malteser-Migranten-Medizin und die Herz-Jesu-Kirche mit dem dazugehörigen Pfarrhaus. Gleichzeitig sehe sie „den Bedarf für Bewegungs- und Begegnungsräume in der Neckarstadt-West“. Seitens der Katholischen Gesamtkirchengemeinde (GKM) liege seit Juli 2018 ein Angebot für den Kaisergarten auf dem Tisch. GKG-Geschäftsführer Eckhard Berg erläuterte: „Die katholische Kirche in Mannheim ist bereit, der MWSP das Grundstück im Rahmen einer Erbpachtüberlassung zur Verfügung zu stellen, wobei ein verminderter Erbpachtzins möglich ist.“ Das Gebäude des Kaisergartens selbst werde nicht angerechnet. Über das Angebot sei zwischenzeitlich mehrfach gesprochen und vertragsvorbereitende Tätigkeiten, wie die Grundstücksvermessung, vorgenommen worden. „Wir warten auf eine Entscheidung der MWSP“, sagt der katholische Stadtdekan Karl Jung.

