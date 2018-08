Ratzel: „Die bisher spannendste Radtour“

Unter dem Motto „CDU macht mobil“ ist die Gemeinderatsfraktion erneut zu einer Radtour aufgebrochen. Dieses Mal ging es vom Turley-Gelände an der Grenadierstraße durch Käfertal, vorbei an Spinelli, Vogelstang, zu den weiteren Konversionsflächen Taylor und Franklin, mit Ausklang beim Karlstern. „Diese Tour ist die spannendste, da sich die ehemaligen Kasernen in unterschiedlichen Stadien des Wandels befinden. Bei Turley ist die Konversion zum Beispiel schon sehr weit vorangeschritten, Franklin dagegen noch in den Anfängen“, sagte Fraktionsvize Steffen Ratzel, der zur Radtour eingeladen hatte.

Nächstes Mal nach Osten

Die Tour begann mit 20 Leuten. Einige radelten nach einzelnen Etappen, die sie besonders interessiert hatten, wieder nach Hause. Am Platz der Freundschaft, kurz vor dem gemütlichen Teil am Karlstern, waren noch neun Radler übrig.

„Manches, an dem man vorbeikommt, stimmt einen nachdenklich, zum Beispiel der Bereich General Electric und ABB. Seit Jahren ist der Standort geschrumpft. Im Kontrast dazu sieht man dann die neuen Stadtteile wie Centro Verde in der Neckarstadt Ost“, so Ratzel.

Auch an Spinelli führte der Weg vorbei, wo etwa die BUGA 2023 geplant ist. Hier soll ein Viertel mit 1800 Wohneinheiten entstehen, das den Charakter von Käfertal-Süd quasi aufgreift und fortsetzt. „Das heißt, es soll keine massive Blockrandbebauung von enormer Höhe und Dichte geben, dafür mehr Ein- und Zweifamilienhäuser, unterbrochen von Grünflächen. Zielgruppe sind Leute, die nicht gerne in großen Mehrfamilienhäusern wohnen“, sagte Stadtrat Thomas Hornung. Zudem sollten die zukünftigen Spinelli-Bewohner „gut durchmischt“ sein.

Das Gleiche gelte für Franklin, so Ratzel. „Hier werden 9000 neue Einwohner leben. Käfertal hat um die 27 000 Einwohner, das heißt, es kommt noch mal ein Drittel dazu.“

Die nächste CDU-Radtour findet am Samstag, 22. September, statt und führt durch Seckenheim, Neuostheim und Feudenheim. Kge

