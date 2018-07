Raum für mehr Inspiration

Anzeige

Abstrakte Kunstwerke

Dass Landschaften und die Natur wunderschön sein können, zeigte Malerin Helge Lorscher mit ihrem Motto „Inspiration Provence“. In zarten bis hin zu kräftigen Aquarellfarben stellte sie Dörfer, Blumen sowie Tiere kunstvoll dar. Mit abstrakten Kunstwerken begeisterte auch Gaby Brüggemann. Ihr Motto lautete „Fast monochrome Malerei“, wobei sie verschiedene bunte Farben in außergewöhnlichen Kombinationen ausstellte. Angelehnt an den berühmten Schriftsteller Franz Kafka bewies auch Elena Schöck ihr malerisches Können. Mit ihrem Motto „La Vie“ sollten die schönen Dinge im Leben künstlerisch zur Geltung kommen.

Aber nicht nur das Präsentieren der eigenen Werke stand an diesem Tag im Vordergrund: auch das Zusammenkommen und die Unterhaltung waren für die Frauen sehr wichtig. „Ich finde den Austausch mit den Betrachtenden sehr schön. Dadurch kommt man auf weitere Ideen“, erzählt Selig. So konnten die Besucher und Künstlerinnen an diesem Tag neu inspiriert und mit einer tollen Erinnerung an diesen besonderen Tag nach Hause gehen. Die Bilder sollen bis Oktober im Hotel ausgestellt werden.

