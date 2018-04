RC lädt ins neue Service-Center ein

Anzeige

Mit einer Frühjahrsmesse und vielfältigem Programm eröffnet der Reisemobil- und Caravan-Händler RC Mannheim vom Freitag, 20., bis Sonntag, 22. April, sein neues Service-Center in der Ladenburger Straße 44. Auf 10 000 Quadratmetern sind am Erweiterungsstandort acht Reparaturboxen, eine Waschhalle, mehrere Hebebühnen, Direktannahme und Lagerräume entstanden. Das Frühlingsfest findet am Hauptstandort Hinter dem Wolfsberg 51 statt. Neben der Fahrzeugschau stehen Live-Cooking, eine Technik-Show, die neuesten Camping-Highlights, neue Wohnideen und vieles mehr auf dem Programm. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben. dir