Regenbogenfarben stehen für Toleranz

Eigentlich lautete das Motto des Abends „Alles im Griff auf dem Stichler Narrenschiff“. Aber die Prunksitzung hätte ohne weiteres auch unter dem Titel „Goldene 20er“ laufen können. Dafür sorgte die ausgefallende goldene Dekoration im Saal der SKV-Halle. Völlig zu Recht bekam das Deko-Team dafür langen und heftigen Applaus.

Beim Einzug ihrer Lieblichkeit Svenja I. vom Regenbogen mit ihrem Gefolge aus Senatoren und Elferräten erhoben sich alle von ihren Plätzen. „Es gibt kein Wort, das sagen kann, was ich fühl, wenn ich an Mannheim denk“: Nach dem Verkünden ihres Mottos überraschte der Vorsitzende Oliver Strübbe mit seiner Tochter Muriel singend ihre Lieblichkeit.

Die Stimmung in der Kalthorststraße stieg von Minute zu Minute. „Was ään doller Owend“, „Die Sitzung mit der Stimmung is super“ – so lauteten nur einige der emotionalen Ausrufe der Gäste. Für die Erste in der Bütt war es bei den vielen ausgelassenen Narren nicht leicht, ihren Vortrag vorzubringen. Aber ganz professionell hatte Muriel Strübbe bei ihrem Vortrag übers Reiten das Publikum im Griff.

Protokoller geht Parteien an

Als Protokoller begrüßte Oliver Strübbe, der auch durch das Programm führte, Alexander Fleck. Als Bote des Gemeinderats klärte er darüber auf, dass sich die CDU im Winterschlaf befinde. „Wärst Du im Saarland nur geblieben, dort war man mit Dir zufrieden“, schoss er in Richtung AKK. Er schenkte den Parteien, auch „seiner CDU“, wie er betonte, einiges ein.

Voll auf seiner Seite waren die Narren, die die Diskussionen um den Sarotti-Mohr eher der sogenannten Fasnachtszeitung zuschreiben würden. Dass ihnen das ganze Theater auf die Nerven ging, zeigten sie mit Applaus an. Nicht nur bundespolitische Themen, auch Probleme der Mannheimer Politik wie etwa den Radschnellweg über die Au – „den braucht doch keine Sau“ – kamen zur Sprache.

Ute Guckert war erstmals mit einem Vortrag auf der Stichler-Bühne. Sie erzählte in Reimform, was alles im vergangenen Jahr auf dem Guckertshof passiert war. Schön anzusehen war die Tanzgarde des SKV, die sich zu Beginn mit ihrem Solistenmedley präsentierte. Der Schautanz der Aktiven, der die Regenbogenfarben und die Vielseitigkeit in der Liebe präsentierte, zählte zu den tänzerischen Höhepunkten. Ohne Zugabe durften sie die Bühne nicht verlassen.

Tontauben zwischen Hoheiten

„A des issa jo wirklich“: Ja, er stand leibhaftig auf der Stichler-Bühne, der Star aus den 80er Jahren der Neuen Deutschen Welle, Markus. Er brachte mit seiner Lebensgefährtin, Yvonne König, die schon vorher mit ihren Liedern für gute Stimmung gesorgt hatte, beste Laune in den Saal. Mit seiner Verpflichtung ist den Stichlern im SKV eine Überraschung gelungen.

Für weitere gute Laune sorgten die Tontauben des Carneval Club Waldhof (CCW), die, begleitet von den Lieblichkeiten Svenja I. und Christina I, auf der Bühne standen. Das Männerballett „Die Traumtänzer“ kam einmal mehr bei den Gästen bestens an. Bevor sich die Guggemusiker Newwlfezza lautstark präsentierten, trat noch das Duo Bollwerk auf. Auch wenn bekannte Namen in der Bütt fehlten, steigerte sich die Partystimmung stetig. „Uns hot’s gfalle“, war der Tenor am Ende der Veranstaltung.

