Reinhold Götz jetzt zuständig

Welcher Stadtrat ist bei der SPD künftig Ansprechpartner für die Neckarstadt-West? Diese Frage richtete die Bürgerinitiative an die Gemeinderatsfraktion. Laut Geschäftsführer Adnan Werning übernimmt Reinhold Götz diese Aufgabe. Er sei nun hauptverantwortlich für den Stadtteil mit mehr als 55 000 Einwohnern zuständig und damit auch für Bezirksbeirat und Partei Ansprechpartner in Sachen Neckarstadt. Stadtrat Thorsten Riehle, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder für Stadtteilbelange stark gemacht hatte, und großes Ansehen vor Ort genießt, kümmere sich wohnortbedingt nun stärker um die Rheinau. Dies sei „ein normaler Vorgang, der einvernehmlich erfolgt ist“, so Werning. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019