Reinigungswoche: Jetzt anmelden

Am 21. März fällt der Startschuss für die 17. Mannheimer Reinigungswoche. „Machen Sie alle mit und engagieren Sie sich für Sauberkeit, Umweltschutz und Abfallvermeidung in Mannheim“, freut sich Bürgermeisterin Felicitas Kubala über jeden Einzelnen, der an der Aktion teilnimmt. Menschen aller Altersklassen, Schulen, Kindergärten und Vereine sind eingeladen, anzupacken. Abfallsäcke, Greifzangen und Handschuhe stellt der Eigenbetrieb Stadtraumservice kostenlos zur Verfügung. Die Abfälle werden anschließend abgeholt und entsorgt. Die Reinigungswoche ist mit einem Wettbewerb in den Kategorien Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendhäuser, Vereine und Stadtteile verbunden. Unter allen teilnehmenden Gruppen werden Sach- und Aktionspreise, sowie Preisgelder verlost. Anmeldung unter Tel. 0621/293-7004 oder im Internet unter www.mannheim.de/rausputzen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020