Texte und dazu passende Häppchen oder Getränke: Der Förderverein der Stadtteilbibliothek Mannheim-Rheinau lädt für Freitag, 12. April, um 19 Uhr unter dem Motto „Literarische Spezialitäten, eine kulinarische Reise durch die Welt der Bücher“ in die Kronenburgstraße 45 bis 55 ein.

„Ein anregendes Buch wird auch schon mal als geistige Nahrung bezeichnet. Diese wird mit leckeren Gaumenfreuden ergänzt“, sagt Barbara Schurig vom Förderverein.

Anregung für den Urlaub

Anlässlich des Welttages des Buches werden Bücher mit regionalem Bezug vorgestellt und mit einem Getränk oder Häppchen aus der Gegend untermalt, die die Autoren zu ihrem Thema gemacht haben. „Somit werden nicht nur die Inhalte der Bücher wiedergeben, sondern auch eine Anregung für die nächste Urlaubsreise mit einem guten Buch mitgeben“, so Schurig.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtteilbibliothek Rheinau und in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß, in der Neckarauer Friedrichstraße 11. Der Eintritt kostet 15 für Mitglieder des Fördervereins 13 Euro. Es wird um Reservierung unter gebeten. mai

