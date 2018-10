Rekord am „Stolle“

Der Ausnahmesommer hat nicht nur den städtischen Bädern stolze Besucherzahlen beschert, sondern auch am Stollenwörthweiher für eine kleine Sensation gesorgt. Wie das Foto unseres Lesers Karl-Heinz Hedemann vom 18. Oktober belegt, zogen im „Stolle“ an diesem Tag noch etliche Schwimmer ihre Bahnen. Schließlich hatte das Bad 1 noch bis zum Sonntag, 21. Oktober, bei 17 Grad Wassertemperatur und mit Badeaufsicht geöffnet. „Eine ähnlich lange Saison gab es hier am Stolle Ende der 80er-Jahre schon einmal“, erinnert sich der Neckarauer, der sich schon jetzt auf den Saisonstart im Frühjahr freut./ mai

