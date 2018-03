Reparaturen als Streitpunkt

Anzeige

Die erfreulichen Botschaften vorneweg: Die meisten Bewohner des neu entstandenen Quartiers „Am Rheinauer See“ fühlen sich wohl in ihren neuen vier Wänden. Und der Projektentwickler Bonava hat pünktlich zum Jahresbeginn den letzten Teil des Areals, den rund 900 Quadratmeter großen, öffentlichen Kinderspielplatz samt Grünanlagen, übergeben. Damit sind die seit 2015 laufenden Bauarbeiten für die Siedlung am Westufer des Rheinauer Sees abgeschlossen. Über 100 Familien haben hier inzwischen ein neues Zuhause gefunden. Doch einige klagen auch über noch nicht beseitigte Restmängel, über Verkehrslärm von der Rohrhoferstraße und über zu schnell fahrende und rücksichtslos parkende Autofahrer.

Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Rohrhofer Straße 51 und 51a, beanstanden, dass der Bauträger nach über einem Jahr immer noch Restarbeiten nicht ausgeführt habe. „Das ärgert viele Eigentümer, weil es bislang keinen wirklichen Abschluss der Arbeiten gibt“, sagt Stadtrat (SPD) Thorsten Riehle, der die Klagen der Miteigentümer sehr wohl verstehen könne, auch wenn er und sein Mann sehr gerne am Rheinauer See wohnen würden: „Da geht es um Schönheitsreparaturen, aber auch um größere Mängeln wie Wassereinbrüchen in der Tiefgarage.“

Das neue Quartier „Am Rheinauer See“ Anzahl der Einheiten: 107 (darunter 56 Eigentumswohnungen, 20 Doppelhaushälften, 28 Reihenhäuser und drei Einfamilienhäuser). Zur Zeit sind noch zwei Vier- und eine Fünfzimmerwohnung mit Gartenanteil frei. Der Ankauf der Grundstücke erfolgte im Oktober 2012, Baugenehmigungen wurde 2015 erteilt. Die Bauarbeiten dauerten von April 2015 bis September 2017. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind 3236 Quadratmeter groß. Die Grünfläche erstreckt sich auf 3039 Quadratmeter. Infos und Hinweise unter der Telefonnummer 0800/6 70 80 80. mai

„Wir haben alle Mängel, die bei der letzten Abnahme angesprochen wurden, beseitigt“, entgegnet Dominik Weiss von der Bonava. Die Dichtigkeitsprobleme in der Tiefgarage seien behoben. Die Wohnungen seien davon zu keiner Zeit betroffen gewesen.