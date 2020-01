Rewe-Brand: Der Schock sitzt tief

Seit Donnerstag ist der Rewe-Markt in der Rheinhäuser Straße dicht. Im Lager des Nahversorgers hat es gebrannt. Wann der Supermarkt wieder öffnet, ist unklar.

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr war im Rewe-Markt in der Schwetzingerstadt ein Feuer ausgebrochen – und zwar im Warenlager des Supermarkts, in der Nähe der Warenannahmestelle. Da sich der Rauch auf den Supermarkt und ein angrenzendes Wohnhaus ausgebreitet hatte, wurden beide geräumt. Der Sachschaden wird auf 800 000 Euro geschätzt (wir berichteten). Vorerst werde der Supermarkt geschlossen bleiben, teilte eine Rewe-Sprecherin mit.

Vor allem Ältere haben es schwer

Noch immer hat sich das Entsetzen in der Rheinhäuser Straße nicht gelegt. In kleinen Gruppen stehen Passanten am Samstagmorgen vor den verschlossenen Türen beisammen und unterhalten sich. Manche werfen auch einen Blick durch die Scheiben der Eingangstür. Dahinter stehen im hell erleuchteten Innenraum die prall gefüllten Regale. Da wird das Einkaufen für viele der hier wohnenden Menschen schwierig werden.

Das bestätigen zahlreiche Kunden, die am Samstag vor verschlossenen Türen standen und nun erst einmal weitere Wege für ihren Einkauf machen müssen. „Jetzt muss ich bis nach vorne in die Seckenheimer Straße laufen zum Edeka, das ist schon eine ganz schöne Strecke weiter“, sagte Rampan Cuiralzepp. Auch Rainer Zwingenberger, der öfter zum Einkaufen in den Rewe geht, weil seine Mutter hier ganz in der Nähe wohnt, muss unverrichteter Dinge abziehen. Er befürchtet gar, dass dies das Ende des Nahversorgers ist. „Das wäre besonders für die vielen älteren Menschen, die hier wohnen, ganz schlimm“, meinte Bärbel Müller.

Die Inhaberin vom Ambulanten Pflegdienst Vitales ist auf dem Weg zu einer Kundin. Diese wohnt in dem Wohnhaus, das wegen der Rauchentwicklung beim Brand am Donnerstagabend evakuiert werden musste. Das Feuer hat ein großes Loch in das Tor des darunterliegenden Warenlagers gebrannt. Auch die Decke der Zufahrt zum Parkplatz des Supermarktes ist schwarz vom Rauch. Und das Löschwasser hat sichtbare Spuren hinterlassen.

Die Durchfahrt ist mit einem rotweißen Band abgesperrt. Hasan Cusan von der Sicherheitsfirma Seros passt auf, dass sich niemand widerrechtlich Zutritt zum Lagerraum verschafft. Auch die Balkone der darüber liegenden Wohnungen sind betroffen und rußgeschwärzt. „Wegen des Schmorbrandes funktioniert auch die Schließanlage an der Eingangstür nicht mehr“, erzählte Müller. Am Freitag habe deshalb eine Nachbarin ihrer Kundin herunterkommen und ihr die Tür öffnen müssen. „Es kann nicht sein, dass Rewe den Laden zumacht, das wäre für die alten Leute hier – eine Katastrophe“, meinte Müller.

Verständnis für Kunden

„Wir haben großes Verständnis für unsere Kunden, die den Rewe als Nahversorger schätzen“, erklärte Susanne Amann, Sprecherin der Rewe Markt GmbH – Zweigniederlassung Südwest. „Aber aufgrund der Ausmaße des Brandes muss der Markt bis auf weiteres leider geschlossen bleiben.“ Die Rewe-Group könne Stand heute noch keine Auskünfte darüber geben, wann der Markt wieder eröffnen kann. Am Montagmorgen wurde der Supermarkt leergeräumt.

