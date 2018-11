Rhythmen gehen Tänzern ins Blut

„Tanzen ist träumen mit den Füßen“: Ein Banner mit diesen Worten lud bereits am Eingang der Fred-Hauser-Halle beim TV 1877 Waldhof die Tanzbegeisterten zum Mitmachen ein. Die Veranstaltung der Tanzsportabteilung, die immer am im November stattfindet, war von vielen Paaren sehr gut besucht.

Das Event habe man „mit Absicht in den November verlegt. Als wir noch im Frühjahr dazu eingeladen hatten, war die Resonanz nicht so groß“, erklärte Manfred Rutsche von der Tanzsportabteilung.

Egal, was die Martin Böhm Band mit ihrer Sängerin Claudia Lindner anstimmte: Schnell füllte sich die Tanzfläche, und die Paare bewegten sich im Rhythmus zu den lateinamerikanischen oder Standardtänzen. Teilweise nehmen die tanzfreudigen Paare schon seit Jahren an der beliebten Veranstaltung teil. Die Abteilung des TV Waldhof, die aus 23 Paaren besteht, trifft sich immer dienstags ab 20 Uhr. Die große Spiegelwand in der Fred-Hauser-Halle ist nicht nur für das Training der Paare, sondern auch für ihre Tanzlehrer Vera und Harald Lerch ein großer Vorteil.

Freies Training immer freitags

Freitags treffen sich die Paare zum „freien Training“ ohne Tanzlehrer, um mit ihren Partnern das Gelernte noch einmal zu wiederholen. Neue Mitglieder, die diesen Sport gerne betreiben, sind beim TV 1877 Waldhof stets willkommen.

Um als Mitglied aufgenommen zu werden, sei aber das Erreichen der Klassifikation „Goldstern“ erforderlich, war von Manfred Rutsche zu erfahren. eng

