Ringen um Parkzukunft geht weiter

Wie soll der künftige Herzogenriedpark aussehen? Diese Frage ist erneut Thema eines Workshops am kommenden Mittwoch, 23. Januar, 18 Uhr, in der Integrierten Gesamtschule Herzogenried (IGMH), Herzogenriedstraße 50. Dabei wird das Planungsbüro ikps seinen Konzeptentwurf für die Neugestaltung des Parks vorstellen, den es im Auftrag der Stadtpark-Gesellschaft erarbeitet hat. Interessierte Bürger sowie die Aktionsgemeinschaft Herzogenried haben zuvor in zwei Workshops 2018 eine Grundlage mit Punkten erarbeitet – zum Beispiel zur erforderlichen Sanierung der Spiel- und Sportflächen, zur Neuausrichtung der gärtnerischen Gestaltung und Pflege, zum Bildungsangebot mit einem grünen Klassenzimmer für die Neckarstädter Kinder und zu Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit sowie neuen Angeboten für ältere Menschen.

Ergebnisse im Frühjahr

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft des Parks und von besonderer Bedeutung für den bürgerschaftlichen Beteiligungsprozess“, wirbt die Aktionsgemeinschaft für eine breite Teilnahme. Die Akteure hätten an diesem Abend nochmals eine Chance, durch Diskussion und Bewertung auf das Gestaltungskonzept Einfluss zu nehmen und es mitzugestalten. Danach würden die Ergebnisse, so die weitere Planung, voraussichtlich im Frühjahr dem Aufsichtsrat der Stadtpark-Gesellschaft, beziehungsweise den politischen Gremien der Stadt, vorgelegt. aph

