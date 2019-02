Roboter in der Bibliothek

Besuch aus dem N³-Bibliothekslabor wird am Medienmittwoch in der Stadtbibliothek erwartet. So sind am Mittwoch, 13. Februar, ab 17 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek im Stadthaus N 1 Roboter zu Gast. Es werden verschiedene Modelle wie BlueBot, BeeBot, DASH, Cubetto und Ozobot vorgestellt, die Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters spielerisch das Thema Programmieren vermitteln. Der Medienmittwoch ist ein Angebot der Stadtbibliothek, das alle Interessierten einlädt, die Weiten der neuen Medienwelt zu erleben und zu verstehen. Begleitet von erfahrenen Mitarbeitern der Stadtbibliothek werden beim Medienmittwoch Themen wie E-Books, soziale Netzwerke oder Spielekonsolen, Tablets und Datensicherheit im Internet einfach und verständlich erschlossen. Der Eintritt ist frei. ena

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.02.2019