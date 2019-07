Sänger und Schüler auf der Bühne

Die Kostüme sitzen am Leib, Eltern und Mitschüler warten vor der Tür, die Aufregung der Schauspieler wächst: Gleich bittet die vierte Klasse der Mozartschule zur Aufführung der Kinderoper „Papageno und die Zauberflöte“ nach Wolfgang Amadeus Mozart.

Das Stück des Namensgebers der Schule studierte die Tourneeoper Mannheim mit den Kindern während eines einwöchigen Workshops ein. In den sechs Monaten zuvor hatte die Theaterpädagogin Laura Holz einmal pro Woche mit den Schülern die Grundlagen dafür erarbeitet. Das Projekt ermöglicht haben der Verein MUS-E-Deutschland, der mit seinem Engagement die Künste in die Schule bringen möchte und die finanziell unterstützende VR Bank Rhein Neckar.

Viele Prüfungen zu bestehen

Mit von der Partie sind die ausgebildeten Opernsänger der Tourneeoper Alishia Funken und Manuel Heuser. Um den Zuschauern den Einstieg in die Geschichte zu erleichtern, stellte Erzählerin Mara erst einmal die Akteure vor, die sich kurz auf der Bühne präsentieren. Und als Rahmenhandlung erzählt der geschwätzige, ständig übertreibende und lustige Dauerplauderer, der Vogelfänger Papageno (Manuel Heuser), im Rückblick seinen zahlreichen Kindern, wie er ihre Mutter Papagena (Alishia Funken) kennengelernt hat:

Pamina, die Tochter der Königin der Nacht, wurde vom Fürsten Sarastro in dessen Schloss entführt. Der junge Prinz Tamino soll sie im Auftrag der Königin befreien. Sein Lohn soll Prinzessin Pamina selbst sein. Der Prinz verliebt sich sofort in ihr Bild und bricht mit Papageno auf, um sie zu retten. Die Königin der Nacht übergibt Tamino eine Zauberflöte und Papageno ein magisches Glockenspiel, die bei Gefahr Hilfe leisten sollen.

Und bei all den folgenden Irrungen und Wirrungen, dem Kampf mit der Schlange, den Auseinandersetzungen mit dem bösen Aufseher Monostatos, den Prüfungen, um Klugheit, Verschwiegenheit und Standhaftigkeit zu beweisen und den Missverständnissen gelingt es den Gefährten, Pamina zu befreien und die intrigante Königin der Nacht zu vertreiben. Obendrein trifft Papageno auf das sehnsüchtig gewünschte „Mädchen oder Weibchen“ und alles wird gut.

Die Viertklässler spielen und sprechen ihre Rollen in Abwechslung mit den Profis. Dabei sind die Hauptfiguren auf mehrere Schüler und die Sänger verteilt. So entsteht ein buntes Bild mit viel Action auf der Bühne. Alishia Funken spielt Pamina und Papagena. Manuel Heuser als Papageno sorgt mit seinen frechen Sprüchen immer wieder für Heiterkeit. Beide singen in kurzen Auszügen die bekanntesten Arien der Oper und gemeinsam schmettern Sänger und Schüler den schwungvollen Song „Glockenspiel und Zauberflöte“.

Text-Lernen war Herausforderung

Das Publikum verfolgte gespannt den Fortgang der Dinge und belohnte die Truppe mit viel Applaus. Stolz und glücklich berichten die Schüler über ihre Vorbereitungen. Sarastro alias Patrick meinte: „Den Text zu lernen war schon schwierig, aber dann habe ich mit meiner Mutter geprobt, sie hat alle anderen Rollen gesprochen und ich meine. Einer der Papagenos bestätigt: „Ja das mit dem Text war am Anfang schwierig, aber ich habe jeden Tag geübt.“ Für die bühnenerprobte Mara war der Auftritt nicht ganz so neu, sie erzählte cool: „Ich war schon mal bei einem Stück in der Kirche dabei.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019