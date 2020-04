Safferling gibt Vorsitz ab

Mit einem Generationenwechsel stellt sich der SPD-Ortsverein Schönau neu auf: Nach fast 20 Jahren übergab Andrea Safferling den Vorsitz an Simon Schwerdtfeger. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt sich auf die Aufgaben als Stadträtin zu konzentrieren, so Safferling. „Natürlich bleibe ich aber meinem Ortsverein erhalten und freue mich, dass ich in Simon einen jungen, engagierten Nachfolger gefunden habe. Ihm liegt die Schönau ebenso am Herzen wie mir und ich bin gespannt, auf welche Themen er in Zukunft den Fokus legen wird.“ Für Simon Schwerdtfeger ist ein Ziel, auch junge Menschen für die Sozialdemokratie zu begeistern. „Es ist mir wichtig, mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagte er. Dazu plant er, Jugendliche aus dem Stadtteil etwa zu einem Videospiel-Turnier einzuladen. „Pizza und Politik kennt mittlerweile jeder. Aber die wirklich hitzigen Debatten meines Lebens hatte ich mit Freunden bei FIFA und Politik.“ aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020