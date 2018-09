Salon mit Partylaune

Das Team von „P.A.M. Hairl-Style“ und seine Gäste. © P.A.M.

Vor 20 Jahren eröffneten die beiden Friseurmeister Pietro Macri und Ehefrau Mandy van den Bosch-Macri einen kleinen Friseursalon – anfangs nur mit einem Lehrling. Inzwischen gehören zu dem Team im neuen erweiterten Geschäft am Gontardplatz (350 Quadratmeter) über 20 Mitarbeiter, fast alle mit Meisterbrief, viele jahrelang dabei.

„P.A.M. Hair Style“ kann sich zahlreicher Auszeichnungen rühmen: Salon des Jahres 1999, Color Trophy 2001, mehrfache Wahl unter die 50 besten Friseure. Als zweites Standbein bewährt sich ein College-System gemeinsam mit einem Haarpflege-Partner: In Workshops und Seminaren werden handwerkliche Techniken weiter gegeben. Das Mannheimer Team ist zudem an internationalen Fotoshootings seiner Produkt-Partner beteiligt. Mit Designer Marcel Ostertag, der 2006 ein eigenes Modelabel gründete, besteht eine enge Kooperation. Bei der „Fashion Week“ in Berlin sorgen „P.A.M.“- Haarkünstler dafür, dass auch die Frisuren der Models Hingucker sind. Anlässlich des 20. Geburtstags hat der Modemacher in dem Lindenhöfer Salon Teile seiner Kollektion vorgestellt. Inzwischen präsentiert Ostertag sein Label auch international. Wenn er Mitte September nach New York zur Fashion Week, ein Marathon von Schauen, fliegt, begleiten ihn Mannheimer Friseurmeister von „P.A.M.“. wam

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.09.2018